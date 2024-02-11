Doğum Yapmakla İlgili Bilinmeyenleri Bütün Açıklığıyla Dile Getiren 15 Kişi
Doğum Yapmakla İlgili Bilinmeyenleri Bütün Açıklığıyla Dile Getiren 15 Kişi
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Hamile olmak ve doğum yapmak sıra dışı olaylar. Hayatlarının bu aşamasında kadınlar bambaşka deneyimlere sahip oluyorlar. Sizler için, hamilelik, doğum ve doğum sonrası süreci tüm gerçekliğiyle anlatan kişileri derledik. Buyurun...👇
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1. "Doğum yaptıktan sonra kanamanız çoksa, jinekologunuz müdahale ederken rahminize yumruk atılıyormuş gibi hissedeceksiniz."
2. "Kimse beni karın kaslarımın bu kadar harap olacağı konusunda uyarmadı, bir süre nefes almak çok zordu."
3. "Dikişler, dikenli tellerin üzerinde oturmak gibi. Buna yumruk büyüklüğündeki hemoroid de eklenince tuvalete gitmek tam bir işkenceye dönüşüyor."
4. "Doğum yapmak bir travma yaşamak gibi. Ne kadar tehlikeli olduğunu hiç düşünmüyoruz."
5. "Doğum sonrası halüsinasyonlar çılgınca olabiliyor. Uykusuzluk ve hormonlar yüzünden tren çarpmış gibi hissediyorsunuz. Bebeğimi yatağımda kaybettiğimi düşünmüştüm."
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6. "Herkes, çocuk doğumunun tüm acısını unutturan duygu seline kapılmaz. Her saniyeyi hatırlıyorum. İkinci çocuğu yapmadım."
7. "Hamileyken birkaç ay kusma ve idrar yapma birbirine bağlanır. Birini yapınca öbürü de geliyor."
8. "Birkaç ay önce doğum yapan kuzenim, bebeğinin çok büyük olması nedeniyle karın kaslarının henüz yerine oturmadığını söyledi. Bazen organlarının hareket ettiğini hissediyormuş."
9. "Bebek sadece mesanenizi zorlamaz, bağırsaklarınızı da zorlayabilir. İş yerinde veya arabanızda iç çamaşırı ve pantolon bulundurun."
10. "Doğum sırasında üçüncü derece yırtıklarım oldu. Tekrar oturabilmem bir ay sürdü."
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11. "Doğumdan sonra herkes odaya girip, çıkıyor. Emzirmeme yardım eden hemşireler göğüslerimin sahibiymiş gibi davrandılar. Vücudunu yabancılara göstermekten çekinen biri için çok kötü."
12. "Bebeğinizin doğumunu takip eden bir yıl içinde otoimmün hastalığa yakalanma olasılığınız yüzde 15-30 daha fazla."
13. "Kimse beni saçlarımın incelip dökülebileceği konusunda uyarmadı."
14. "Doğum sonrasında kardiyomiyopati nadir görülse de ölümcül olabilir."
15. "Doğum sırasında kemiklerin kırılabileceğini öğrendim. Altı hafta boyunca yürüyemedim."
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