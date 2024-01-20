Doğum Yapmakla İlgili Acı Gerçekleri Bütün Açıklığıyla Dile Getiren 15 Kişi
Doğum Yapmakla İlgili Acı Gerçekleri Bütün Açıklığıyla Dile Getiren 15 Kişi
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Hamile olmak ve doğum yapmak sıra dışı olaylar. Hayatlarının bu aşamasında kadınlar bambaşka deneyimlere sahip oluyorlar. Sizler için, hamilelik, doğum ve doğum sonrası süreci tüm gerçekliğiyle anlatan kişileri derledik. Buyurun...👇
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1. "Gebelikte düşük yapmak sandığınızdan daha fazla gerçekleşiyor. Her dört gebelikten biri üç aydan önce sonlanıyor."
2. "Doğumdan sonra geceleri çok fazla terlemeye başladım. İlk bir iki hafta boyunca tepeden tırnağa sırılsıklam uyandım."
3. "Doğumdan sonraki ilk birkaç gün ayağa kalktığımda içimden bir şeyler dökülüyormuş gibi hissedeceğim konusunda kimse beni uyarmadı."
4. "Bazen acı çekmeden ayağa kalkabilmek, oturabilmek, yürüyebilmek haftalar alır."
5. "Vücudunuzdan taş büyüklüğünde pıhtılar çıkıyor. Kanama haftalarca sürebiliyor."
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6. "Artık idrarınızı tutamadığınızı düşünün..."
7. "Bundan bahsedilmediğine inanamıyorum. Hemoroid...Çoğu zaman kadınlar şişliğin doğum sırasında olduğunu bilmezler ama bunu da listeye ekleyin."
8. "Eşim doğum sonrası depresyonu yaşadı. Hayatının en karanlık dönemi olduğunu söylüyor."
9. "Doğumdan sonra her şeyin yolunda olduğundan emin olmak için karnınıza bastırıyorlar. Birkaç kitap okudum ama hiç kimse beni buna hazırlamadı. İkinci kez doğum yapmış gibiydim."
10. "İnsanlar emzirmeden bahsederken, meme uçlarının çatladığını ve ağrılı emzirmeyi anlatıyor ama kimse emzirmenin ilk günlerinde rahminizin kasıldığından bahsetmiyor."
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11. "Organlarımızın bu kadar uzun süre sıkışıp kaldıktan sonra eski hallerine geri dönme hissi biraz korkutucu. Özellikle akciğerler. Ayakta dururken ağırlık altında olduklarını hissedebiliyordum."
12. "Kasılmalar doğumdan sonra bitmiyor. Rahminizin hamilelik öncesi yani normal boyutuna dönmesi için doğum sonrası ağrılarınız sizi bekliyor."
13. "Doğum sonrası geçici bir akıl hastalığı yaşayabilirsiniz. Korkunç bir durum."
14. "Hapşırırken veya kusarken idrarınızı yapmamaya dikkat edin!"
15. "Hiperemezis gravidarum... Korkunçtu. Hamileliğim sırasında 50 kilo verdim."
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