Viyadük Yapımında Dinamit Kullanıldı! Diyarbakır'daki Tarihi Taşköprü Zarar Gördü
Viyadük Yapımında Dinamit Kullanıldı! Diyarbakır'daki Tarihi Taşköprü Zarar Gördü
Diyarbakır'da, viyadük yapımı için sürdürülen çalışmalarda dinamit patlatılması sonucu 2. Abdulhamid zamanında yapıldığı belirtilen tarihi Taşköprü zarar gördü. Köprü, trafiğe kapatıldı.
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Diyarbakır'ın Kulp ilçesine bağlı Taşköprü Mahallesi'nin kırsal kesiminde yer alan tarihi Taşköprü, Silvan, Hazro ve Lice ilçelerini Kulp'tan Muş'a bağlayacak olan 700 metrelik viyadük inşaatı sırasında meydana gelen patlama sonucunda zarar gördü.
Yüklenici firma, dinamit kullanarak gerçekleştirdiği çalışma nedeniyle, 2. Abdulhamid dönemine ait olan bu tarihi köprüye hasar verdi.
Taşköprü Mahallesi Muhtarı Kazım Aydın, konuyla ilgili şunları söyledi: "Köprünün bir kısmı bugün viyadük çalışması için dinamit patlatılması sonucu hasar gördü.
Köprümüz hasar gördüğü için ulaşıma kapatıldı. Yetkililer, 2-3 gün içinde çalışmalara başlayarak köprünün onarılacağını söyledi.
Geçtiğimiz aylarda da köyümde birkaç ev bu şekilde dinamit patlatılması sonucu zarar gördüğü için vatandaşlarımız mağdur edildiklerini belirterek dilekçe verip şikayetçi oldular" dedi.
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