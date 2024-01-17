Kızılcık Şerbeti’nde Fırtınalar Estiren Müjde Uzman’ın Dünden Bugüne Kariyerine Bi' Göz Atalım

Ülkemizde Müjde Uzman, Türk televizyonun ve sinemasının önde gelen isimlerinden biri olarak adını duyurmuş yetenekli bir oyuncu. Doğal oyunculuk yeteneği, kendine özgü tarzı ve kariyeriyle tüm gözleri üzerine toplamayı başardı. Gelin güzel oyuncuyu daha yakından tanıyalım.