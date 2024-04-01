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Doğum Haritanı Temel Alarak Seni Yansıtan Şarkıyı Buluyoruz!

etiket Doğum Haritanı Temel Alarak Seni Yansıtan Şarkıyı Buluyoruz!

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
01.04.2024 - 18:31

Kendini daha iyi anlamak ve müziğin sihirli dünyasına bir yolculuk yapmak için hazır mısın? Doğum haritana dayalı bu test, seni yansıtan şarkıyı keşfetmen için bir fırsat sunuyor. 

Hadi başlayalım!👇

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. İlk sorumuzla başlayalım! Ayın kaçında doğdun?

2. Hangi ayda doğdun peki?

3. Doğduğun yılın son rakamı ne?

4. Şimdi de, doğduğun yılın ilk rakamını öğrenelim!

5. Son olarak, doğduğun günü seç!

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