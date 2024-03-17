Doğum Günü İçin Boyundan Büyük Pasta Yaptırılan Sefo Bir de Şarkı Çaldığını Öğrenince Çocuklar Gibi Sevindi
Doğum Günü İçin Boyundan Büyük Pasta Yaptırılan Sefo Bir de Şarkı Çaldığını Öğrenince Çocuklar Gibi Sevindi
Son birkaç yılın en gözde şarkıcılarından ya da rapçilerinden biri de Sefo elbette. Neredeyse tüm şarkıları hit olan ve dinlenme rekorları kıran Sefo, geçtiğimiz günlerde etek itirafıyla gündeme gelmişti. Yeni yaşını kutlayan genç isme ekibinin yaptırdığı boyundan büyük pasta, Sefo'yu çocuklar gibi sevindirdi.
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2019 yılında piyasaya sürdüğü Derdi Ne? şarkısıyla büyük bir çıkış yakalayan ve kariyerinde her parçasıyla adım adım yükselmeye devam eden Sefo'yu tanıyorsunuzdur.
Ardından yaptığı parçaların büyük bir çoğunluğu hit olarak sosyal medyalarda, mekanlarda ve aklınıza gelebilecek pek çok ortamda karşımıza çıkmaya devam ediyor.
Şarkıları her ne kadar dillere pelesenk olsa da giyim tarzı konusunda epey eleştiriliyor kendisi...
Genç rapçi sosyal medyanın da aktif kullanıcılarından ve yakın takipçilerinden biri elbette.
Diğer yandan geçtiğimiz günlerde etek itirafıyla gündeme geldi mutlaka biliyorsunuzdur.
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16 Mart doğum günü olan Sefo, ekip arkadaşları tarafından çekim alanında sürprizle karşılandı.
Boyundan büyük pastanın marifetlerini görünce daha da şaşkına dönen Sefo, arkada çalan Kapalı Kapılar şarkısını duyunca pastadaki hoparlöre inanamadı.
Gördüğünüz gibi pastası boyundan büyük! 😂
Şaşkınlık anlarını şöyle izletelim size:
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