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Doğum Günü İçin Boyundan Büyük Pasta Yaptırılan Sefo Bir de Şarkı Çaldığını Öğrenince Çocuklar Gibi Sevindi

Doğum Günü İçin Boyundan Büyük Pasta Yaptırılan Sefo Bir de Şarkı Çaldığını Öğrenince Çocuklar Gibi Sevindi

GNS
GNS - Onedio Editörü
17.03.2024 - 14:44

Son birkaç yılın en gözde şarkıcılarından ya da rapçilerinden biri de Sefo elbette. Neredeyse tüm şarkıları hit olan ve dinlenme rekorları kıran Sefo, geçtiğimiz günlerde etek itirafıyla gündeme gelmişti. Yeni yaşını kutlayan genç isme ekibinin yaptırdığı boyundan büyük pasta, Sefo'yu çocuklar gibi sevindirdi.

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2019 yılında piyasaya sürdüğü Derdi Ne? şarkısıyla büyük bir çıkış yakalayan ve kariyerinde her parçasıyla adım adım yükselmeye devam eden Sefo'yu tanıyorsunuzdur.

2019 yılında piyasaya sürdüğü Derdi Ne? şarkısıyla büyük bir çıkış yakalayan ve kariyerinde her parçasıyla adım adım yükselmeye devam eden Sefo'yu tanıyorsunuzdur.

Derdi Ne? şarkısını müzik platformlarında klipsiz olarak yayınlayan Sefo, o dönem rap müzikle yakından ilgilenen fenomen Ala Tokel'in kendisini keşfetmesi ve paylaşması ile daha büyük kitlelere hitap etmeye başlamıştı hatırlardanız.

Ardından yaptığı parçaların büyük bir çoğunluğu hit olarak sosyal medyalarda, mekanlarda ve aklınıza gelebilecek pek çok ortamda karşımıza çıkmaya devam ediyor.

Ardından yaptığı parçaların büyük bir çoğunluğu hit olarak sosyal medyalarda, mekanlarda ve aklınıza gelebilecek pek çok ortamda karşımıza çıkmaya devam ediyor.

Bonita, Toz Duman, Bilmem mi?, Kördüğüm, ISABELLE, İmparator, Affettim, Tutsak, Araba ve yeni çıkartmış olduğu Kapalı Kapılar parçaları herkesin bildiği ve dillerden dillere gezinen şarkıları diyebiliriz.

Şarkıları her ne kadar dillere pelesenk olsa da giyim tarzı konusunda epey eleştiriliyor kendisi...

Şarkıları her ne kadar dillere pelesenk olsa da giyim tarzı konusunda epey eleştiriliyor kendisi...

Özellikle çekimlerde ve sahne aldığı esnada giydiği kıyafetlerle bize küçük bir akıl tutulması yaşatan Sefo, geçtiğimiz günlerde Eser Yenenler'in Linç@ programının konuğu olmuş ve bu duruma bir açıklık getirmişti. Kendisi bir stilistle çalıştığını ve üstündeki parçaların genelde koleksiyon ürünü olduğunu belirtmişti. Yine de tarzı şahsına münhasır demesek yalan olur...

Genç rapçi sosyal medyanın da aktif kullanıcılarından ve yakın takipçilerinden biri elbette.

Genç rapçi sosyal medyanın da aktif kullanıcılarından ve yakın takipçilerinden biri elbette.

Instagram'da 878 bin takipçisi olan Sefo, sosyal medyada kendi hakkında çıkan haberlere ya da şarkısını söyleyenlere baktığını bizlere de gösteriyor. Bunu daha önce defalarca kanıtladı. Minik bir okul başkanı adayının okuluna giderek seçim vaadini gerçekleştirirken ya da kendi şarkısını orgla söyleyen Fevzi Kaan'ı sahneye çıkartarak...

Diğer yandan geçtiğimiz günlerde etek itirafıyla gündeme geldi mutlaka biliyorsunuzdur.

Diğer yandan geçtiğimiz günlerde etek itirafıyla gündeme geldi mutlaka biliyorsunuzdur.

Önceki yıl İskoçya tatilindeki etekli pozuyla gündem olan Sefo, Eser Yenenler'in Linç@ programında 'Eteği nasıl kadınlara kaptırdık ya. Püfür püfür.' sözleriyle de çok konuşulmuştu.

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16 Mart doğum günü olan Sefo, ekip arkadaşları tarafından çekim alanında sürprizle karşılandı.

16 Mart doğum günü olan Sefo, ekip arkadaşları tarafından çekim alanında sürprizle karşılandı.

Sevinci gözlerinden okunuyordu desek yeridir.

Boyundan büyük pastanın marifetlerini görünce daha da şaşkına dönen Sefo, arkada çalan Kapalı Kapılar şarkısını duyunca pastadaki hoparlöre inanamadı.

Boyundan büyük pastanın marifetlerini görünce daha da şaşkına dönen Sefo, arkada çalan Kapalı Kapılar şarkısını duyunca pastadaki hoparlöre inanamadı.

Gördüğünüz gibi pastası boyundan büyük! 😂

Gördüğünüz gibi pastası boyundan büyük! 😂

Şaşkınlık anlarını şöyle izletelim size:

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