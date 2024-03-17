Doğum Günü İçin Boyundan Büyük Pasta Yaptırılan Sefo Bir de Şarkı Çaldığını Öğrenince Çocuklar Gibi Sevindi

Özellikle çekimlerde ve sahne aldığı esnada giydiği kıyafetlerle bize küçük bir akıl tutulması yaşatan Sefo, geçtiğimiz günlerde Eser Yenenler'in Linç@ programının konuğu olmuş ve bu duruma bir açıklık getirmişti. Kendisi bir stilistle çalıştığını ve üstündeki parçaların genelde koleksiyon ürünü olduğunu belirtmişti. Yine de tarzı şahsına münhasır demesek yalan olur...