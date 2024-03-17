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Uraz Kaygılaroğlu'na Hayatı Zindana Çeviren Takıntılı Takipçisi Ölmesini İstediği Beddua Mesajları Yağdırıyor

Uraz Kaygılaroğlu'na Hayatı Zindana Çeviren Takıntılı Takipçisi Ölmesini İstediği Beddua Mesajları Yağdırıyor

GNS
GNS - Onedio Editörü
17.03.2024 - 11:54

Şimdilerde Sakla Beni dizisiyle ekranlarımıza gelen Uraz Kaygılaroğlu, beklemediğimiz bir haberle gündeme geldi. Sosyal medya üzerinden kendisini saplantı haline getiren bir kadın takipçisinin attığı mesajlarla hayatı zindana çevirdiğini gören Uraz Kaygılaroğlu, soluğu mahkemede aldı. Sabah'tan Seda Nur Günaydın'ın haberine göre beddua dolu mesajlar hepimizi şaşkına çevirdi.

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Oyunculuk kariyerine 2008 yılında Milyonda Bir dizisiyle başlayan Uraz Kaygılaroğlu, asıl olarak Pis Yedili dizisi ile tanınmıştı. Ardından rol aldığı her yapım beğeni ile takip edilmeye başlandı.

Oyunculuk kariyerine 2008 yılında Milyonda Bir dizisiyle başlayan Uraz Kaygılaroğlu, asıl olarak Pis Yedili dizisi ile tanınmıştı. Ardından rol aldığı her yapım beğeni ile takip edilmeye başlandı.

Yıllardır sayısız projede yer alan ve ülkemizde herkes tarafından oldukça sevilen Kaygılaroğlu, farklı dizilerde canlandırdığı birbirinden ayrı iki uç olan rollerle de ağızları açık bırakmıştı.

Yedi Güzel Adam, Baba Candır, Ege'nin Hamsisi gibi aile konulu dizilerin yanı sıra Klavye Delikanlıları, Sefirin Kızı ve Üç Kuruş dizilerindeki rolleri bambaşka uçlardaydı.

Yedi Güzel Adam, Baba Candır, Ege'nin Hamsisi gibi aile konulu dizilerin yanı sıra Klavye Delikanlıları, Sefirin Kızı ve Üç Kuruş dizilerindeki rolleri bambaşka uçlardaydı.

Rol aldığı komedi filmleri ve dijital mecralarda yer aldığı komedi dizileri de bunların içine dahil elbette. Ünlü oyuncu ana akımda karşımıza çıksa da bir diğer yandan Kuvvetli Bir Alkış ve Karşılaşmalar isimli iki dijital yapımın yayına girmesini bekliyor.

Tabii aynı zamanda kendisini Star TV ekranlarında yayınlanan Sakla Beni dizisinde izliyoruz.

Tabii aynı zamanda kendisini Star TV ekranlarında yayınlanan Sakla Beni dizisinde izliyoruz.

İşleri oldukça yakından takip edilen Uraz Kaygılaroğlu'nun özel hayatı da bir o kadar merak ediliyor. Eski eşi Melis İşiten ve kızı Ada ile olan iletişimine hayran kaldığımız Kaygılaroğlu, neler yapıyor diye özellikle sosyal medyası yakın markaja alınıyor. 2,7 milyon takipçisi bulunuyor ünlü oyuncunun.

Hep tatlı ve sempatik olaylarla gündeme gelen, övmelere doyamadığımız Uraz Kaygılaroğlu bu sefer ağızları açık bırakan bir konuyla gündeme geldi.

Hep tatlı ve sempatik olaylarla gündeme gelen, övmelere doyamadığımız Uraz Kaygılaroğlu bu sefer ağızları açık bırakan bir konuyla gündeme geldi.

Sabah'tan Seda Nur Günaydın'ın haberine göre, Uraz Kaygılaroğlu kendisini Almanya'dan takip eden 40 yaşındaki Derya Ö. tarafından akılalmaz mesajlar ve tehditler alıyor.

Sosyal medya üzerinden saplantılı bir şekilde Kaygılaroğlu'na mesajlar atan Derya Ö.'nün ünlü oyuncuyu harekete geçirdiği, korku ve panikle soluğu savcılıkta aldığı söylendi.

Sosyal medya üzerinden saplantılı bir şekilde Kaygılaroğlu'na mesajlar atan Derya Ö.'nün ünlü oyuncuyu harekete geçirdiği, korku ve panikle soluğu savcılıkta aldığı söylendi.

İddialara göre Uraz Kaygılaroğlu'na saplantılı hale gelen, Almanya'da yaşayan Derya Ö. ünlü oyuncuyu sıkı takibe aldı. 5 Haziran 2023'te attığı uzun mesaj ise Uraz Kaygılaroğlu'nun sabrını taşıran son nokta oldu.

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Ünlü oyuncu "Cinsel hastalık kapmanı diliyorum. Ölmeni diliyorum her gün." ifadelerini görünce neye uğradığını şaşırdı.

Ünlü oyuncu "Cinsel hastalık kapmanı diliyorum. Ölmeni diliyorum her gün." ifadelerini görünce neye uğradığını şaşırdı.

'Cinsel hastalık kapmanı diliyorum. Ölmeni diliyorum her gün. Senin psikopat olduğunu herkese söylüyorum. Beni yok etmeye çalıştın, benden intikam aldın. Yaptığında bir b*k olsa, ne biçim adamsın sen.'

İddialara göre bununla da kalmayıp kızı Ada'dan ve babalığından da bahsederek hoş olmayan ifadeler kullandı. "Hayvanlar bile senin gibi değil, Allah belanı versin."

İddialara göre bununla da kalmayıp kızı Ada'dan ve babalığından da bahsederek hoş olmayan ifadeler kullandı. "Hayvanlar bile senin gibi değil, Allah belanı versin."

'Haftada bir çocuğunu görüp reklam yapıyorsun, insanlar seni iyi baba zannediyor. Hayvanlar bile senin gibi değil. Paran var diye her şeyi yapabileceğini zannediyorsun, Türkiye'nin pisliğisin, yurt dışında sana kimse bakmaz. Bana travmalar yaşattığını farkında mısın? Allah belanı versin. Hayatında hiç bir şey yolunda gitmesin. Sadece kötü şeyler olsun.'

Uraz Kaygılaroğlu yaşadığı şokun ardından kendini savcılığa attı. Şikayetinin ardından soruşturma başlatıldı.

Uraz Kaygılaroğlu yaşadığı şokun ardından kendini savcılığa attı. Şikayetinin ardından soruşturma başlatıldı.

Tanık Atalay Ş. de soruşturma kapsamında ifade verdi. Yapılan tüm araştırmalara rağmen Derya Ö.'nün ifadesinin alınamadığı belirtildi. Adli makamlarca şüphelinin yakalama emri çıkartıldı.

Savcılık dosya kapsamında iddiaları destekler nitelikteki mesaj tutanağı gereğince, Derya Ö.'nün "Zincirleme suç saikiyle hakaret" suçundan 3 yıl 6 aya kadar hapsini istedi.

Savcılık dosya kapsamında iddiaları destekler nitelikteki mesaj tutanağı gereğince, Derya Ö.'nün "Zincirleme suç saikiyle hakaret" suçundan 3 yıl 6 aya kadar hapsini istedi.

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