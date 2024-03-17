Uraz Kaygılaroğlu'na Hayatı Zindana Çeviren Takıntılı Takipçisi Ölmesini İstediği Beddua Mesajları Yağdırıyor
Uraz Kaygılaroğlu'na Hayatı Zindana Çeviren Takıntılı Takipçisi Ölmesini İstediği Beddua Mesajları Yağdırıyor
Şimdilerde Sakla Beni dizisiyle ekranlarımıza gelen Uraz Kaygılaroğlu, beklemediğimiz bir haberle gündeme geldi. Sosyal medya üzerinden kendisini saplantı haline getiren bir kadın takipçisinin attığı mesajlarla hayatı zindana çevirdiğini gören Uraz Kaygılaroğlu, soluğu mahkemede aldı. Sabah'tan Seda Nur Günaydın'ın haberine göre beddua dolu mesajlar hepimizi şaşkına çevirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Oyunculuk kariyerine 2008 yılında Milyonda Bir dizisiyle başlayan Uraz Kaygılaroğlu, asıl olarak Pis Yedili dizisi ile tanınmıştı. Ardından rol aldığı her yapım beğeni ile takip edilmeye başlandı.
Yedi Güzel Adam, Baba Candır, Ege'nin Hamsisi gibi aile konulu dizilerin yanı sıra Klavye Delikanlıları, Sefirin Kızı ve Üç Kuruş dizilerindeki rolleri bambaşka uçlardaydı.
Tabii aynı zamanda kendisini Star TV ekranlarında yayınlanan Sakla Beni dizisinde izliyoruz.
Hep tatlı ve sempatik olaylarla gündeme gelen, övmelere doyamadığımız Uraz Kaygılaroğlu bu sefer ağızları açık bırakan bir konuyla gündeme geldi.
Sosyal medya üzerinden saplantılı bir şekilde Kaygılaroğlu'na mesajlar atan Derya Ö.'nün ünlü oyuncuyu harekete geçirdiği, korku ve panikle soluğu savcılıkta aldığı söylendi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Ünlü oyuncu "Cinsel hastalık kapmanı diliyorum. Ölmeni diliyorum her gün." ifadelerini görünce neye uğradığını şaşırdı.
İddialara göre bununla da kalmayıp kızı Ada'dan ve babalığından da bahsederek hoş olmayan ifadeler kullandı. "Hayvanlar bile senin gibi değil, Allah belanı versin."
Uraz Kaygılaroğlu yaşadığı şokun ardından kendini savcılığa attı. Şikayetinin ardından soruşturma başlatıldı.
Savcılık dosya kapsamında iddiaları destekler nitelikteki mesaj tutanağı gereğince, Derya Ö.'nün "Zincirleme suç saikiyle hakaret" suçundan 3 yıl 6 aya kadar hapsini istedi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda