Bülent Ersoy'a "Gebersin" Dediği Söylenen Yılmaz Morgül Kavgasında Mahkemeden Dikkat Çeken Karar
Bülent Ersoy'a "Gebersin" Dediği Söylenen Yılmaz Morgül Kavgasında Mahkemeden Dikkat Çeken Karar
Bülent Ersoy'un YouTube'da yayınlanan Dünya Güzellerim Masada programında Zeki Müren hakkında söylediği sözler ortalığı karıştırmıştı. Ardından Yılmaz Morgül bu sözler karşısında Bülent Ersoy'a adeta kan kusmuş ve 'onu insan olarak görmüyorum, gebersin' demişti. Sabah'tan Armağan Yılmaz'ın haberine göre mahkemeye taşınan kavgada yeni bir gelişme yaşandı!
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YouTube üzerinde yayınlanan Dünya Güzelleri Masada programında söylenen her bir söz gündeme bomba gibi düşüyordu hatırlarsanız.
Ancak Bülent Ersoy'un "Sanat Güneşi" lakabıyla tanıdığımız Zeki Müren hakkında söyledikleri ortalığı oldukça karıştırmıştı.
Bülent Ersoy ise bu soru karşısında "Bana kıskançlığından öldü" ifadeleri oldukça dikkat çekmişti.
Bülent Ersoy'un sözlerinden sonra Yılmaz Morgül dayanamamış ve Ersoy'a ağza alınmayacak sözler sarf etmişti.
Ardından bununla da yetinmemiş Bülent Ersoy'a "Rayından çıktı. Seni düelloya davet ediyorum, varsa cesaretin çıkarsın... Seni insan olarak bile kabul etmiyorum" demiş hatta "gebersin" ifadelerine yer verdiği iddia edilmişti.
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Ardından Yılmaz Morgül yeni bir açıklama yapmış ve hiçbir şekilde "Gebersin" kelimesini dahi telaffuz etmediğinin altını çizmişti.
Bülent Ersoy ise Yılmaz Morgül'ün söylemlerinin ardından harekete geçerek İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurdu.
Mahkemenin Diva'nın uzaklaştırma talebini reddettiği öğrenildi.
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