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Bülent Ersoy'a "Gebersin" Dediği Söylenen Yılmaz Morgül Kavgasında Mahkemeden Dikkat Çeken Karar

Bülent Ersoy'a "Gebersin" Dediği Söylenen Yılmaz Morgül Kavgasında Mahkemeden Dikkat Çeken Karar

Bülent Ersoy
GNS
GNS - Onedio Editörü
17.03.2024 - 10:52

Bülent Ersoy'un YouTube'da yayınlanan Dünya Güzellerim Masada programında Zeki Müren hakkında söylediği sözler ortalığı karıştırmıştı. Ardından Yılmaz Morgül bu sözler karşısında Bülent Ersoy'a adeta kan kusmuş ve 'onu insan olarak görmüyorum, gebersin' demişti. Sabah'tan Armağan Yılmaz'ın haberine göre mahkemeye taşınan kavgada yeni bir gelişme yaşandı!

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YouTube üzerinde yayınlanan Dünya Güzelleri Masada programında söylenen her bir söz gündeme bomba gibi düşüyordu hatırlarsanız.

YouTube üzerinde yayınlanan Dünya Güzelleri Masada programında söylenen her bir söz gündeme bomba gibi düşüyordu hatırlarsanız.

Bülent Ersoy, Safiye Soyman ve Banu Alkan'ın konuşmaları üzerine ilerleyen programda yaptıkları bel altı şakalar ve bahsettikleri konular izleyenleri oldukça güldürüyordu.

Ancak Bülent Ersoy'un "Sanat Güneşi" lakabıyla tanıdığımız Zeki Müren hakkında söyledikleri ortalığı oldukça karıştırmıştı.

Ancak Bülent Ersoy'un "Sanat Güneşi" lakabıyla tanıdığımız Zeki Müren hakkında söyledikleri ortalığı oldukça karıştırmıştı.

Her şey Dünya Güzelleri masasında 'Zeki Müren mi büyük? Bülent Ersoy mu büyük?' sorusunun sorulmasıyla başlamıştı.

Bülent Ersoy ise bu soru karşısında "Bana kıskançlığından öldü" ifadeleri oldukça dikkat çekmişti.

Bülent Ersoy ise bu soru karşısında "Bana kıskançlığından öldü" ifadeleri oldukça dikkat çekmişti.

'Rahmetli Zeki Müren çok önemli bir sanatkardı. Ama doğru da bir tanedir, bir buçuk tane doğru olmaz. O şekilde zaten kıskançlığından öldü. Allahım bu 'Japon'un' canını al' derdi.'

Bülent Ersoy'un sözlerinden sonra Yılmaz Morgül dayanamamış ve Ersoy'a ağza alınmayacak sözler sarf etmişti.

Bülent Ersoy'un sözlerinden sonra Yılmaz Morgül dayanamamış ve Ersoy'a ağza alınmayacak sözler sarf etmişti.

Bir televizyon programının konuğu olan Yılmaz Morgül, Bülent Ersoy'a 'Kibir en büyük günahtır. Siz kibrin en büyük temsilcisisiniz. Bu konuşmalarla kendinizi de bitirdiniz. Vah vah vah. Siz asla Zeki Müren beyefendinin saygısına ulaşamayacaksınız. Kibir mahvetti sizi.' demişti.

Ardından bununla da yetinmemiş Bülent Ersoy'a "Rayından çıktı. Seni düelloya davet ediyorum, varsa cesaretin çıkarsın... Seni insan olarak bile kabul etmiyorum" demiş hatta "gebersin" ifadelerine yer verdiği iddia edilmişti.

Ardından bununla da yetinmemiş Bülent Ersoy'a "Rayından çıktı. Seni düelloya davet ediyorum, varsa cesaretin çıkarsın... Seni insan olarak bile kabul etmiyorum" demiş hatta "gebersin" ifadelerine yer verdiği iddia edilmişti.

'İnanılır gibi değil açıklamaları, zaten okuyamaz artık, anlıyorum onu da rahatsızlığı var. Haddini bilmedin B.E denilen insan, sen sanatçı sıfatını hak etmeyen bir insansın, seni insan olarak bile kabul etmiyorum. Akıl sağlığından şüphe duyuyorum. Rezil bir iş ile kendini bitirdin. Gebersin...'

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Ardından Yılmaz Morgül yeni bir açıklama yapmış ve hiçbir şekilde "Gebersin" kelimesini dahi telaffuz etmediğinin altını çizmişti.

Ardından Yılmaz Morgül yeni bir açıklama yapmış ve hiçbir şekilde "Gebersin" kelimesini dahi telaffuz etmediğinin altını çizmişti.

'Rahmetli ve sanatıyla örnek aldığım Zeki Müren'e ağza alınmayacak sözlerle hakaret sınırlarını aşan bu kişiye 'sakın karşıma çıkmasın' dedim. Haddimi bilirim, bilmeyenlere hukuki yollardan da bildiririm.'

Bülent Ersoy ise Yılmaz Morgül'ün söylemlerinin ardından harekete geçerek İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurdu.

Bülent Ersoy ise Yılmaz Morgül'ün söylemlerinin ardından harekete geçerek İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurdu.

Yılmaz Morgül için uzaklaştırma kararı çıkarılması talebinde bulunan Diva, beklediği karşılığı alamadı.

Mahkemenin Diva'nın uzaklaştırma talebini reddettiği öğrenildi.

Mahkemenin Diva'nın uzaklaştırma talebini reddettiği öğrenildi.

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