Doğu Demirkol ve Yağmur Tanrısevsin'in Başrolde Olduğu 'Yaşam Koçu' Filmini İzleyenlerden İlk Tepkiler Geldi!

Doğu Demirkol'un ve Yağmur Tanrısevsin'in başrolde olduğu, Burak Kuka'nın yönetmenliğini üstlendiği 'Yaşam Koçu' 12 Ocak 2024'te vizyona girdi. Doğu Demirkol'un günümüzde çok popüler bir meslek olan yaşam koçluğunu alaya aldığı filmin detaylarına ve gelen tepkilere hep birlikte bakalım.