Doğu Demirkol ve Yağmur Tanrısevsin'in Başrolde Olduğu 'Yaşam Koçu' Filmini İzleyenlerden İlk Tepkiler Geldi!
Doğu Demirkol ve Yağmur Tanrısevsin'in Başrolde Olduğu 'Yaşam Koçu' Filmini İzleyenlerden İlk Tepkiler Geldi!
Doğu Demirkol'un ve Yağmur Tanrısevsin'in başrolde olduğu, Burak Kuka'nın yönetmenliğini üstlendiği 'Yaşam Koçu' 12 Ocak 2024'te vizyona girdi. Doğu Demirkol'un günümüzde çok popüler bir meslek olan yaşam koçluğunu alaya aldığı filmin detaylarına ve gelen tepkilere hep birlikte bakalım.
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Başrolünde Doğu Demirkol ve Yağmur Tanrısevsin'in yer aldığı ve merakla beklenen 'Yaşam Koçu' filmi 12 Ocak'ta vizyona girdi. Film, Cafer adındaki hayattan umutsuz bir gencin kendisini bir anda Türkiye'nin en popüler yaşam koçu olarak bulmasını konu alıyor. Tabii bu yaşam koçluğunu tiye alarak...
Cafer, ünden düşen ve enerji çalışarak ününe tekrar kavuşmak isteyen Helin isimli bir oyuncuya aşıktır ama aşkını belli edemez. Sadece onun kankası gibi davranır. Bir gün Helin ile katıldığı bir partide kendisini Helin'in yaşam koçu gibi tanıtmasıyla hayatı tümden değişir.
Cafer'i yaşam koçu zanneden pek çok insan ondan enerji, frekans, su terapisi, ses terapisi ve vajina terapisi gibi kurslar almaya başlar. Film boyunca Cafer'in yaşam koçluğu ile dalga geçerken absürt bir şekilde dönüşümünü izleriz.
Filmde Cafer'in hacı annesi, tanrıtanımaz babası, ona eşlik eden kuzeni derken hikaye varoş bir mahalleden Levent'e uzanır. Burada Doğu Demirkol'un yani Cafer'in başına gelenleri çok anlatıp spoiler vermeyelim.
Sadece Cüneyt Özdemir’in YouTube kanalına çıkıp yapay zeka yardımıyla kitaplar yazan ama giderek yalanı ortaya çıkan bir kanaat önderi oluyor desek yeter.
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Filmin sonunda kadrosu sıra dışı isimlerden oluşan Kolpaçino'ya da bir gönderme var sanki. Zira Yaşam Koçu ile Kolpaçino 4 4'lük aynı gün vizyona girdi. Kadrosunu da epey bi' tartıştık hatırlarsanız. Aşkım Kapışmak, Mehmet Ali Erbil, İbrahim Tatlıses, Cengiz Kurtoğlu ve Serdar Ortaç gibi isimlerin bir araya gelmesi çok dikkat çekmişti.
Bülent Çolak, Hakan Meriçliler ve Nazlı Tosunoğlu gibi ünlü oyuncuları yan rollerde izlediğimiz film, yer yer komik ama komiklikten ziyade düşündürücü. Müzikleri ise harika. Semicenk’in “Şalteri Kapattım” şarkısı sahnesine tam oturmuş. Peki 'Yaşam Koçu'nu izleyenler filmle ne tepki verdi? Gelin hep birlikte görelim.
Ama önce NBC ile Demirkubuz'u filmin galasına çağıran Demirkol'un açıklamasını da ekleyelim:
Sıra artık tepkilerde!
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