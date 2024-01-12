Doğu Demirkol: "Filmin Bu Kadar Gündeme Oturmasını Beklemiyordum"

Kız arkadaşım Ayşe ile gittik. Bir beyefendi sağ olsun benim tüm çakralarımı pırıl pırıl yaptığını söyledi. Sonra da dedemden gelen kıtlık bilincini aldı evrene gönderdi. Seansı armağan etti, ödeme yapmadım. Bir de ses terapisi aldık. 145 Avro ödedik ona. Sonradan baktım ki internette her yerde varmış. Böyle bir ses var sadece söz möz de yok. Mum yaktık oturduk Ayşe ile. 45 dakika oturmamız gerekiyormuş ama ben 5. dakikada kalktım. Ayşe'ye sordum 'Valla bir ağlama geldi' diyor ama bana göre inanması zor. 'Frekansını yükselt istediğin servete sahip ol' diyen kişi Bakırköy’de apartman dairesinde oturuyorsa 'Önce sen kendininkini yükselt' demezler mi? Ya da mesela falcılara bakalım. Adam falcı ama yedi kez yer değiştirmiş. Neden? Çünkü basılıyor, vergi vermiyor. E kardeşim sen falcısın basılacağını göremedin mi? gibi gibi…

- Ateist bir baba ve çok dindar bir annenin çocuğu olarak inanç sizin hayatınızda tam nerede?

Dindar olarak tanımlayabilirim kendimi. Ateist bir baba ve tarikatçı bir annenin çocuğuyum. Böyle bir ailede büyümek bana ne kattı ya da ne öğretti dersen de insanların ne kadar farklı görüşlere, inançlara, yapılara sahip olurlarsa olsunlar aynı masada yemek yiyebildiklerini, aynı yastığa baş koyabildiklerini gördüm. Şimdi bizim toplum ikiye bölünmüş halde ya. Biri diğerine 'cahil' diyor, öteki de ona 'dinsiz'. İşte ben bunların hepsinin ne kadar anlamsız olduğunu görerek büyüdüm. Ha dünyanın en huzurlu evi değildi ama standart bir Türk ailesiydi diyebilirim.

- Ters gelmiş olabilir bu 'Yaşam Koç'u öğretileri size...

Mesele inanmak, sebat etmek, içe dönmek, inzivaya çekilip tevekkül etmek ise bu zaten bizim kültürümüzde var. Annemin tasavvuftan alıntıları geliyor aklıma hep ya da ne bileyim kendini odaya kapattığını ve inzivaya çekilip kendini dinlediğini bilirim. Cevap içimizde ya zaten. Bakın filmde Cüneyt Özdemir'in de yer aldığı bir sahne var. Orada en sonunda Cüneyt Bey bana diyor ki 'kardeşim artık yeni bir şeyler bulsanıza' iş te tam da bu benim kast ettiğim şey. Biz şifayı, çözümü ya da cevabı uzaklarda arıyoruz. Oysa kendi kültürümüz bu motiflerle bezeli. Kadim kültürümüzü daha çok bilsek, incelesek zaten böyle şeylere de ihtiyaç kalmayacak belki de.