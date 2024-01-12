Doğu Demirkol: "Filmin Bu Kadar Gündeme Oturmasını Beklemiyordum"
Daha vizyona girmeden gündeme oturdu. X platformu başta olmak üzere birçok sosyal medya mecrasında fragman o kadar çok paylaşıldı ki. Devasa (daha doğrusu bu tartışmadan sonra öyle olduğunu fark ettiğimiz) bir sektör konuşulur hale geldi.
Hangi filmden bahsettiğimi tahmin etmişsinizdir. Doğu Demirkol'un "Yaşam Koçu" filmi.
- "Yaşam Koçu" filminiz daha vizyona girmeden gündeme oturdu. Bunu bekliyor muydunuz?
Beklemiyordum açıkçası ama güçlü kamuoyu etkisi olan bir avukat hanım, Feyza Hanım olayı sahiplendi. Durum bu noktaya geldi.
- Feyza Altun’dan bahsediyorsunuz. Tanır mıydınız?
Tanımıyordum ama baktım ki meseleyi çok sahiplenmiş hatta beni de paylaşımlarında 'Doğu Demirkol bu davanın takipçisi ol' diye etiketlemiş. Hemen takibe aldım, yorumlar yaptım. Filmini çektik davayı da takip edelim dedim.
- Koskocaman bir sektöre 'el atmış' oldunuz.
Açıkçası benim tam vakıf olmadığım bir konuydu. Ben meseleye bolluk, bereket, vadedenlerden dolayı girmiştim. Günümüzde sosyal medyanın da etkisiyle insanlar bir anda zengin olmak istiyor. Büyük paralar kazanmak ve o gördükleri hayatları yaşamak istiyorlar. Bu 'frekansını yükselt ve zengin ol', 'Hayal et iste o ev senin olsun' diyen 'yaşam koç'ları da insanların umutlarıyla oynuyor. Buna kızıyorum, bunu eleştiriyorum. Yani beni filmi çekmeye iten 'bereket açma' vaadinde bulunanlardı.