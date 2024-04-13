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Doğru İnsan, Yanlış Zaman: Ruh Eşinizi Bulduğunuzu Sandığınızda Dinleyebileceğiniz 12 Şarkı

etiket Doğru İnsan, Yanlış Zaman: Ruh Eşinizi Bulduğunuzu Sandığınızda Dinleyebileceğiniz 12 Şarkı

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
13.04.2024 - 13:02

Bazen işler istediğiniz gibi gitmez ve aslında hayatın sizin için bambaşka planları vardır. Doğru insanı henüz doğru zamanda bulamamış olabilirsiniz. Umutsuzluğa kapılmayın...

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1. Jenna Raine - see you later (feat. JVKE) [Official Music Video]

2. Jeremy Zucker, Chelsea Cutler - you were good to me (Official Video)

3. Ashley Kutcher - Love You From A Distance (Official Lyric Video)

4. Emily Burns, JP Cooper - Is It Just Me?

5. Tate McRae - slower (Lyric Video)

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6. Jessie Murph - Always Been You (Official Video)

7. Mimi Webb - Before I Go (Official Music Video)

8. Love In The Dark

9. JP Saxe - A Little Bit Yours (Official Music Video)

10. Ramón - For Alltid (Visual)

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11. Gavin James - Always (Official Lyric Video)

12. Seafret - Atlantis (Official Video)

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