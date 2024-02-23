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Doğa İle İç İçe: Fleet Foxes’in Huzurlu 12 Şarkısı

etiket Doğa İle İç İçe: Fleet Foxes’in Huzurlu 12 Şarkısı

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
23.02.2024 - 18:01

2006 yılında Seattle'da kurulan Fleet Foxes, müzikleriyle tam anlamıyla büyüleyici bir grup. Vokalist Robin Pecknold'un sesi, gerçekten de insanın içini titreten türden. Şarkılarında genellikle doğa, insan ilişkileri ve hayatın derinlikleri gibi konuları işliyorlar. Müzikleri biraz karmaşık ama bir o kadar da tatlı. Özellikle ilk albümleri olan 'Fleet Foxes' ve 'Helplessness Blues', gerçekten dinlemeye değer. Kesinlikle bir şans vermelisiniz!

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1. White Winter Hymnal

2. Mykonos

3. Wading In Waist-High Water

4. If You Need To, Keep Time on Me

5. Blue Ridge Mountains

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6. Can I Believe You

7. I'm Not My Season

8. Ragged Wood

9. Sunblind

10. Tiger Mountain Peasant Song

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11. Helplessness Blues

12. Featherweight

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