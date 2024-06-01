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Dizi ve Filmlerde Başına Gelenleri Sonuna Kadar Hak Eden 15 Karakter

Dizi ve Filmlerde Başına Gelenleri Sonuna Kadar Hak Eden 15 Karakter

dizi film
Sevde Manav
Sevde Manav - Onedio Üyesi
01.06.2024 - 11:31

Günlük hayatımızda karmanın iyi bir şey olduğunu düşünürüz. Film ve dizilerde bu karma kötü karakteriler için izleyicinin 'Hak ettiğini buldu!' diye bağırması için kullanılır. Bu içerikte karmasını yaşayan dizi ve filmlerdeki kötü karakterleri listeledik.

Uyarı: İçeriğimiz spoiler içerir 🙂

Kaynak: https://www.ranker.com/list/character...
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15. Commodus - 'Gladiator'

15. Commodus - 'Gladiator'

Kıskanç ve özgüvensiz Commodus, Maximus'un ailesinin idamını emreder ve Maximus ile Colosseum'da yüzleşmek ister. Halkın şampiyonu olan Maximus Commodus'u silahsız bırakıp tezahürat yapan kalabalığın sesi eşliğinde Commodus'u boğazından bıçaklayarak öldürür.

14. Delphine Lalaurie - 'American Horror Story: Coven'

14. Delphine Lalaurie - 'American Horror Story: Coven'

Delphine'i listemizde iki kez yer alan tek oyuncu olan Kathy Bates canlandırıyor. Karakterimiz 19. yüzyıl New Orleans'ında kölelerine türlü işkenceler yaparak öldürür ve pankreaslarını satar. Fakat bir gün bir vudu kraliçesi, sevgilisine işkence ettiği için Delphine'e sahte bir aşk iksiri verip ailesinin balkondan asılmasını izlemeye zorlayarak intikamını alır.

13. Adrian Griffen - 'The Invisible Man' (2020)

13. Adrian Griffen - 'The Invisible Man' (2020)

Zengin ve nüfuzlu Adrian Griffin sevgilisi Cecilia'yı istismar etmektedir. Kendisinin öldüğüne dair bir ortam hazırlayıp yaptığı görünmezlik kıyafetini giyer. Cecilia'nın hayatını mahvetmek için zihinsel sağlığı, kariyerini, itibarını zedelemeye başlar. Ancak Cecilia, bu görünmez adama kendini güvende hissettirerek her şeyi itiraf etmesini sağladıktan sonra kendisi de bir görünmezlik kıyafeti giyerek Adrian'ın kendi kendinin boğazını kesmiş bir şekilde gibi görünmesini sağlar.

12. Normal Stansfield - 'Leon: The Proffessional'

12. Normal Stansfield - 'Leon: The Proffessional'

Stansfield, iş birliği yaptığı uyuşturucu satıcılarından uyuşturucuları çalan ve ailelerini de ortadan kaldıran bir DEA ajanıdır. Bir gün öldürdüğü bir ailenin hayatta kalan tek ferdi olan Mathilda, New York'un en iyi tetikçisi Leon ile tanışır ve ondan eğitim almaya başlar. Fakat Stansfield'in sonunu henüz 12 yaşında olan bu kız çocuğu değil Leon getirecektir.

11. Dean Armitage - 'Get Out'

11. Dean Armitage - 'Get Out'

Get Out, beyaz üstünlük savunucularının hak ettiği cezayı aldığı bir film. Kızı Rose ve sevgilisi Chris'i malikanesine davet eden Dead Armitage hipnoz ve nörocerrahi kombinasyonunu kullanarak yaşlı ve varlıklı beyazları, yetenekli ve genç olan siyahilerin bedenlerine nakleder. Fakat Chris kulaklarını pamukla tıkayarak hipnozdan kurtulmakla kalmaz Dean'ı kendi kendinin avı haline getirir.

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10. Gemma Teller Morrow - 'Sons of Anarchy'

10. Gemma Teller Morrow - 'Sons of Anarchy'

Gemma başından kötü evlilikler geçmiş, fiziksel ve cinsel saldırıya uğramış ve oğluyla problemleri olan bir kadındır. Yine de bütün bunlar gelini Tara Knowles'ı öldürmesi için bir sebep olamaz. Oğlu eşinin ölümünden annesinin sorumlu olduğunu öğrendikten sonra onu vurur. İlginç bir şekilde bu, vahşi bir intikam olmadan sessiz bir kabullenmeyle olur.

9. Ramsay Bolton - 'Game of Thrones'

9. Ramsay Bolton - 'Game of Thrones'

Game of Thrones dizisindeki en sadist karakterlerden biri olan Lord Ramsay Bolton, yalnızca seri bir katil ve tecavüzcü değil aynı zamanda spor için insanları avlayan ve onlara akıllarını kaybedene kadar sert bir şekilde psikolojik şiddet uygulamaktan keyif alan biridir. Köpeklerinin Ramsay'ı yemesi ise onun karması olur.

8. Joffrey Baratheon - 'Game of Thrones'

8. Joffrey Baratheon - 'Game of Thrones'

18. kral Joffrey; son derece huysuz ve ahlaksız bir hükümdarlık sürmektedir. İlk olarak Ned Stark'ın idamını gerçekleştirerek ilk suçunu işler. Krallığını kitlesel cinayet üzerine kuran Joffrey'in ölümü Olenna Tyrell ve Petyr 'Littlefinger' Baelish tarafından zehirle olur.

7. Todd Alquist - 'Breaking Bad'

7. Todd Alquist - 'Breaking Bad'

Todd Alquist bir metamfetamin pişiricisidir ve böcek ilaçlama firmasında çalışması bu anlamda mükemmel bir simgelemedir. Çünkü onun için çocuklar da dahil olmak üzere birini öldürmek bir böceği ezmek gibidir. Laboratuvarında zincirleyerek meth pişirmeye zorlanmış Jesse kendi zincirleriyle Todd'u boğarak öldürür. Bu klasik olduğu kadar aynı zamanda da birçok kişisel hesaplaşmanın olduğu bir karmadır.

6. Hans Landa - 'Inglourious Basterds'

6. Hans Landa - 'Inglourious Basterds'

S.S. Albayı Hans Landa için 'Yahudi Avcısı' desek abartmış olmayız. Kendi hayatını korumak için Basterds'in Hitler suikast planına yardım eder ve onlar da Hans'ın alnına kanlı bir yıldız çizerek karşılık verirler. Bu karması Hans için oldukça ironiktir.

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5. Dr. Rene Belloq - 'Raiders of the Lost Ark'

5. Dr. Rene Belloq - 'Raiders of the Lost Ark'

Rene Belloq'un suçları listedeki diğer Nazi karakterleri kadar büyük olmasa da  Indiana Jones'un ellerinden kutsal sandığı almaya çalışır. Kutsal sandığı açtığı anda bir grup Nazinin öteki dünyaya gönderilmiş ve bazılarının da yüzlerini erimiş bulur.

4. Mrs. Carmody - 'The Mist'

4. Mrs. Carmody - 'The Mist'

Bayan Carmody, dini fanatizm, güç arzusu ve zalimlik gibi kötü özelliklerin bir karışımı olan kibirli bir karakterdir. Bir süpermarkette gerçekleşen dehşet verici olaylar gerçekleşir. Ardından hayatta kalanları Tanrı'nın bir planı olduğuna ikna etmek için kullanır ve kendisinin kutsal kişi seçildiğine inanır. Dahası, kendisine inanmayanların öldürülmesi gerektiğini söyler. Fakat mağaza müdürü Bayan Carmody'yi etkisiz hale getirir. Herhangi bir tanrısal koruma olmadan normal bir insan gibi kurşun yemesi müritlerini içine girdikleri büyüden çıkarır.

3. Petyr 'Littlefinger' Baelish - 'Game of Thrones'

3. Petyr 'Littlefinger' Baelish - 'Game of Thrones'

Littlefinger, Lysa Arryn'i öldürdüğü gibi onun kocasını öldürmek için de komplo kurar, ardından bu cinayeti Lannister'lara yıkar ve onları Stark Hanedanı ile savaşa sürükler. Game of Thrones'un 7.sezonundaki ölümüne kadar hemen hemen tüm entrikalara karışır. Arya Stark'ın yargılanacağını düşünürken aniden kendisinin yargılandığını fark eder. Sansa Stark ağlayan Littlefinger'ın boğazını bir zamanlar kardeşi Bran'a karşı kullandığı bıçakla keser. Karma, Littlefinger'ı hazırlıksız yakalar.

2. Lewis Strauss - 'Oppenheimer'

2. Lewis Strauss - 'Oppenheimer'

Strauss, hidrojen bombası gibi güçlü nükleer silahların geliştirilmesini savunurken aynı zamanda Oppenheimer'ı bir komünist olarak kamuoyunda rezil eder. Truman H-bombasının gelişimine ilişkin kredi almasından hoşlanmaz ve bu yüzden onu eleştiren bir mektup yayınlar. Toplum önünde ayıplanmak Strauss'un siyasi kariyerini altüst eder ve yok olmasına sebep olur.

1. Annie Wilkes - 'Misery'

1. Annie Wilkes - 'Misery'

Takıntılı hayranı olduğu yazar Paul Sheldon'ı kaçırıp ayak bileklerini çekiçle paramparça eder, onu uyuşturur ve kitabını kendi istediği şekilde yazması için zorlar. Paul önce zorla yazdırdığı şeyleri yakar sonra Annie'nin başını ağır şekilde yararak ondan kurtulur.

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