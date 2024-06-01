Dizi ve Filmlerde Başına Gelenleri Sonuna Kadar Hak Eden 15 Karakter
Dizi ve Filmlerde Başına Gelenleri Sonuna Kadar Hak Eden 15 Karakter
Kaynak: https://www.ranker.com/list/character...
Günlük hayatımızda karmanın iyi bir şey olduğunu düşünürüz. Film ve dizilerde bu karma kötü karakteriler için izleyicinin 'Hak ettiğini buldu!' diye bağırması için kullanılır. Bu içerikte karmasını yaşayan dizi ve filmlerdeki kötü karakterleri listeledik.
Uyarı: İçeriğimiz spoiler içerir 🙂
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15. Commodus - 'Gladiator'
14. Delphine Lalaurie - 'American Horror Story: Coven'
13. Adrian Griffen - 'The Invisible Man' (2020)
12. Normal Stansfield - 'Leon: The Proffessional'
11. Dean Armitage - 'Get Out'
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10. Gemma Teller Morrow - 'Sons of Anarchy'
9. Ramsay Bolton - 'Game of Thrones'
8. Joffrey Baratheon - 'Game of Thrones'
7. Todd Alquist - 'Breaking Bad'
6. Hans Landa - 'Inglourious Basterds'
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5. Dr. Rene Belloq - 'Raiders of the Lost Ark'
4. Mrs. Carmody - 'The Mist'
3. Petyr 'Littlefinger' Baelish - 'Game of Thrones'
2. Lewis Strauss - 'Oppenheimer'
1. Annie Wilkes - 'Misery'
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