Dizi ve Filmlerde Başına Gelenleri Sonuna Kadar Hak Eden 15 Karakter

Todd Alquist bir metamfetamin pişiricisidir ve böcek ilaçlama firmasında çalışması bu anlamda mükemmel bir simgelemedir. Çünkü onun için çocuklar da dahil olmak üzere birini öldürmek bir böceği ezmek gibidir. Laboratuvarında zincirleyerek meth pişirmeye zorlanmış Jesse kendi zincirleriyle Todd'u boğarak öldürür. Bu klasik olduğu kadar aynı zamanda da birçok kişisel hesaplaşmanın olduğu bir karmadır.