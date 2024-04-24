Listede 3 Türk Filmi de Var! 2024'te Dünya Çapında En Çok Hasılat Yapan Filmler Belli Oldu
Listede 3 Türk Filmi de Var! 2024'te Dünya Çapında En Çok Hasılat Yapan Filmler Belli Oldu
Box Office Mojo’nun verilerine göre 2024'te en çok hasılat yapan 100 film belli oldu. Listede 3 Türk film de yer aldı. Gelin o kazançlara hep birlikte bakalım.
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2024 yılında birbirinden dikkat çekici senaryolara sahip filmler vizyona girdi. Bunlardan bazıları seyircileri sinema salonlarına çekmeyi başarabilirken bazıları da beklentiyi karşılayamayarak gişede çakıldı.
NTV'nin haberine göre bu yıl dünya çapında en çok hasılat yapan filmler belli oldu. Box Office Mojo’nun verilerine göre en çok hasılat yapan ilk 100 film arasında 3 Türk filmi de yer alıyor.
Dünya çapında en çok hasılat yapan filmler listesinin zirvesinde sürpriz sayılmayacak bir film var. Denis Villeneuve tarafından yönetilen ve başrollerinde Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson ve Zendaya'nın yer aldığı 'Dune: Çöl Gezegeni Bölüm 2' 696 milyon 901 bin dolar elde etti. Film hâlâ sinemalarda gösterilmeye devam ediyor.
Listenin ikinci sırasında Adam Wingard tarafından yönetilen 'Godzilla x Kong: The New Empire' filmi var. Film, eleştirmenler tarafından yerden yere vurulsa da izleyicileri sinema salonlarına çekmeyi başardı. Filmin şu anki gişe hasılatı ise 487 milyon 447 bin dolar civarında.
Listenin devamında ise üçüncü sırada 'Kung Fu Panda 4', dördüncü sırada 'Bob Marley: One Love' ve beşinci sırada 'Ghostbusters: Frozen Empire' filmleri yer alıyor.
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Gelelim ilk 100'de yer alan Türk filmlerine... 2024 yılında en çok hasılat yapan filmler listesinde Gupse Özay'ın yazdığı ve oynadığı 'Lohusa' filmi gişede 8 milyon 746 bin dolar elde ederek 46. sırada yer alıyor.
Senaryosunu Şafak Sezer'in yazdığı ve oyuncu kadrosunda Aydemir Akbaş, Ali Çatalbaş, Abidin Yerebakan, Mehmet Ali Erbil, İbrahim Tatlıses, Cengiz Kurtoğlu, Serdar Ortaç, Saba Tümer, Aşkım Kapışmak ve Sadi Celil Cengiz'in olduğu 'Kolpaçino 4 4'lük' filmi 7 milyon 445 bin dolarla 52. sırada yer alıyor.
Beyza Alkoç’un romanından uyarlanan ve izleyiciler tarafından çok beğenilen '3391 Kilometre' filmi ise 3 milyon 506 bin dolar hasılat elde ederek 85. sırada yer alıyor.
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