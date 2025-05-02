Diyet Yaparken Keyifle Tüketebileceğiniz 10 Hafif Ama Lezzetli Atıştırmalık Tarifi
Diyet süreci çoğu kişi için zorlayıcı olabiliyor... Kurallar, kısıtlamalar ve sıkıcı öğünler! Ama sağlıklı beslenmek demek lezzetten vazgeçmek anlamına gelmez. Philips Çift Hazneli Airfryer ile hem kalorisi düşük hem de damağınızı şenlendirecek atıştırmalıklar hazırlayabilirsiniz!
İster film izlerken ister arkadaşlarınızla sohbet ederken korkmadan yiyebileceğiniz sağlıklı atıştırmalıklara gelin birlikte bakalım!
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1. Kabak Cipsi
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2. Lorlu Biber Dolması ve Yulaflı Muz Dilimleri
3. Havuç Köftesi
4. Elmalı Yulaf Topları
5. Peynirli Kabak Mücver ve Baharatlı Mercimek Topları
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6. Yulaflı Sebzeli Köfte
7. Tarçınlı Elma Dilimleri ve Havuçlu Kek Dilimi
8. Sebze Cipsi
9. Nohut Kraker ve Proteinli Yufka Cipsi
10. Baharatlı Tofu Küpleri
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