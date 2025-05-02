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Diyet Yaparken Keyifle Tüketebileceğiniz 10 Hafif Ama Lezzetli Atıştırmalık Tarifi

etiket Diyet Yaparken Keyifle Tüketebileceğiniz 10 Hafif Ama Lezzetli Atıştırmalık Tarifi

asklepiospallas
asklepiospallas - Onedio Üyesi
02.05.2025 - 19:01

Diyet süreci çoğu kişi için zorlayıcı olabiliyor... Kurallar, kısıtlamalar ve sıkıcı öğünler! Ama sağlıklı beslenmek demek lezzetten vazgeçmek anlamına gelmez. Philips Çift Hazneli Airfryer ile hem kalorisi düşük hem de damağınızı şenlendirecek atıştırmalıklar hazırlayabilirsiniz!

İster film izlerken ister arkadaşlarınızla sohbet ederken korkmadan yiyebileceğiniz sağlıklı atıştırmalıklara gelin birlikte bakalım!

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1. Kabak Cipsi

1. Kabak Cipsi

Philips Çift Hazneli Airfryer sayesinde az yağ kullanarak sağlıklı atıştırmalıklar yapabilirsiniz. İçiniz rahat bir şekilde yiyebileceğiniz lezzetli atıştırmalık sizlerle!

Malzemeler:

  • 1 adet büyük boy kabak

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 çay kaşığı sarımsak tozu

  • Tuz ve karabiber

Yapılışı:

1.Kabağı ince dilimler hâlinde doğrayın. 

2.Geniş bir kapta zeytinyağı, sarımsak tozu, tuz ve karabiberle karıştırın. 

3.Philips Çif Hazneli Airfryer’ı 180°C’ye ayarlayın. Kabak dilimlerini tek sıra hâlinde yerleştirerek 12-15 dakika boyunca çıtırlaşana kadar pişirin.

Az kalorili, çıtır ve tok tutan bir atıştırmalık!

2. Lorlu Biber Dolması ve Yulaflı Muz Dilimleri

2. Lorlu Biber Dolması ve Yulaflı Muz Dilimleri

Hem proteini yüksek hem de düşük kalorili bir ara öğün mi istiyorsunuz? İşte burada!

Lorlu biber dolması

Malzemeler:

  • 4 adet mini dolmalık biber

  • 3 yemek kaşığı lor peyniri

  • 1 tatlı kaşığı yoğurt

  • Taze nane, tuz

Yapılışı:

1.Lor peyniri, yoğurt ve ince kıyılmış nane ile iç harcınızı hazırlayın. 

2.Biberleri ortadan ikiye kesin ve çekirdeklerini çıkarın. Hazırladığınız harcı biberlerin içine doldurun. 

3.Philips Çift Hazneli Airfryer’da 180°C’de 8-10 dakika kadar pişirin.

Yulaflı muz dilimleri

Malzemeler: 

  • 1 muz

  • yulaf ezmesi

  • tarçın

Yapılışı:

1.Muz dilimlerini yulaf ve tarçına bulayın. 180°C’de 8-10 dakika pişirin.

3. Havuç Köftesi

3. Havuç Köftesi

Lif oranı yüksek ve tok tutan atıştırmalıkları kısa sürede yapmak istiyorsanız Philips Çift Hazneli Airfryer'a başvurabilirsiniz! Derecesini ve dakikasını ayarlayarak istediğiniz gibi köfteler elde edebilirsiniz.

Malzemeler:

  • 2 adet havuç (rendelenmiş)

  • 2 yemek kaşığı yulaf ezmesi

  • 1 adet yumurta

  • Karabiber, kimyon, tuz

Yapılışı:

1.Tüm malzemeleri bir kapta karıştırın. 

2.Elinizle yuvarlayarak köfte şekli verin. 

3.Philips Çift Hazneli Airfryer’da 200°C’de yaklaşık 15 dakika pişirin.

4. Elmalı Yulaf Topları

4. Elmalı Yulaf Topları

Tatlı isteğini bastıran, şeker ilavesiz bir tatlı!

Malzemeler:

  • 1 küçük boy rendelenmiş elma

  • 4 yemek kaşığı yulaf

  • 1 tatlı kaşığı bal (isteğe bağlı)

  • Tarçın

Yapılışı:

1.Tüm malzemeleri karıştırarak minik toplar haline getirin. 

2.Philips Çift Hazneli Airfryer haznesine dizin ve 180°C’de 10 dakika kadar pişirin.

Afiyet olsun!

5. Peynirli Kabak Mücver ve Baharatlı Mercimek Topları

5. Peynirli Kabak Mücver ve Baharatlı Mercimek Topları

Philips Çift Hazneli Airfryer sayesinde iki sağlıklı tarifi aynı anda yapabilirsiniz. Böylece zamandan tasarruf edersiniz!

Peynirli kabak mücver

Malzemeler:

  • 1 orta boy rendelenmiş kabak (suyu sıkılmış)

  • 2 yemek kaşığı lor peyniri

  • 1 yumurta

  • 1 yemek kaşığı tam buğday unu

  • Dereotu, tuz, karabiber

Yapılışı:

1.Tüm malzemeleri karıştırarak küçük yuvarlaklar oluşturun. 

2.Philips Çift Hazneli Airfryer’da 200°C’de 12 dakika pişirin.

Baharatlı mercimek topları

Malzemeler: 

  • Haşlanmış yeşil mercimek

  • soğan

  • yulaf unu

  • baharat

Yapılışı: 

1.Malzemeleri rondodan geçirip yuvarlayın. 

2.Philips Çift Hazneli Airfryer’da 200°C’de 15 dakika pişirin.

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6. Yulaflı Sebzeli Köfte

6. Yulaflı Sebzeli Köfte

Dışarıdan abur cubur almak yerine sağlıklı bir alternatif yaparak keyifli yiyebilirsiniz!

Malzemeler:

  • 1 kabak rendesi

  • 1 havuç rendesi

  • 1 yumurta

  • 4 yemek kaşığı yulaf

  • 1 tutam tuz, karabiber, pul biber

Yapılışı:

1.Tüm malzemeleri karıştırın ve minik köfteler şekline getirin. 

2.Philips Çift Hazneli Airfryer haznesine dizin ve 180 derecede 15 dakika pişirin.

7. Tarçınlı Elma Dilimleri ve Havuçlu Kek Dilimi

7. Tarçınlı Elma Dilimleri ve Havuçlu Kek Dilimi

Afiyet olsun!

Tarçınlı elma dilimleri

Malzemeler:

  • 1 büyük elma

  • 1 çay kaşığı tarçın

  • Üzeri için isteğe göre biraz bal

Yapılışı:

1.Elmayı halka şeklinde doğrayın, üzerine tarçın serpin. 

2.160 derecede 10-12 dakika Philips Çift Hazneli Airfryer’da pişirin

Havuçlu kek dilimi

Malzemeler: 

  • Rendelenmiş havuç

  • yulaf unu

  • yumurta

  • tarçın

  • az miktar bal

Yapılışı: 

1.Karışımı kek kalıplarına dökün. 

2.Philips Çift Hazneli Airfryer'da 160°C’de 15-20 dakika pişirin.

8. Sebze Cipsi

8. Sebze Cipsi

Hafif, gevrek ve sağlıklı! Çıtır çıtır ve düşük kalorili bir alternatif.

Malzemeler: 

  • Kabak

  • Havuç

  • Pancar

  • Zeytinyağı

  • Tuz 

Yapılışı: 

1.Sebzeleri ince dilimleyin, hafifçe zeytinyağı ve tuzla harmanlayın. 

2.Philips Çift Hazneli Airfryer’da 180°C’de 10-12 dakika pişirin.

9. Nohut Kraker ve Proteinli Yufka Cipsi

9. Nohut Kraker ve Proteinli Yufka Cipsi

Afiyet olsun!

Nohut kraker

Malzemeler:

  • 1 su bardağı haşlanmış nohut

  • zeytinyağı

  • baharatlar 

Yapılışı: 

1.Nohutları ezip baharatlarla karıştırın. 

2.İnce bir şekilde yayarak Philips Çift Hazneli Airfryer’da 180°C’de 12 dakika pişirin.

Proteinli yufka cipsi

Malzemeler: 

  • Tam buğday yufkası

  • zeytinyağı spreyi 

  • çörek otu

Yapılışı: 

1.Yufkayı küçük üçgenler halinde kesin. Üzerine sprey zeytinyağı sıkıp baharatlayın. 

2.Philips Çift Hazneli Airfryer'da 180°C’de 6-8 dakika pişirin.

10. Baharatlı Tofu Küpleri

10. Baharatlı Tofu Küpleri

Lezzetli ve sağlıklı!

Malzemeler:

  • Tofu

  • zeytinyağı

  • kırmızı biber

  • sarımsak tozu

  • kekik

Yapılışı: 

1.Tofuyu küp küp doğrayın, baharatlarla harmanlayın. 

2.Philips Çift Hazneli Airfryer’da 200°C’de 10 dakika pişirin.

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