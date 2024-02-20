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Disney Channel'i Dizilerini Hatırlayanlar Buraya: Hepimizin Zihnine Kazılı Olan 17 Şarkı

etiket Disney Channel'i Dizilerini Hatırlayanlar Buraya: Hepimizin Zihnine Kazılı Olan 17 Şarkı

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
20.02.2024 - 08:01

Başlığın bile sizi alıp çocukluğunuza götürdüğüne eminiz...  Bakalım kaçı hatıranızda kalmış?

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1. Can't do it Without You

2. Everything Is Not What It Seems (Full Extended Version)

3. Exceptional

4. Shake It Up (From "Shake It Up")

5. Hey Jessie

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6. My Babysitter's A Vampire Theme Song (Copperpot - Girl Next Door) Download+lyrics

7. Violetta: En mi Mundo #SeparadosMasJuntos

8. So Far So Great (Theme Song to Sonny with a Chance)

9. Suite Life of Zack and Cody - Theme Song | Disney+ Throwbacks | Disney+

10. Bowling For Soup - Today is Gonna be a Great Day (From "Phineas and Ferb")

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11. "Watch Me" from Disney Channel's "Shake It Up" (Official Video)

12. Bridgit Mendler - Hurricane (Official Video)

13. Fineas ve Förb Müzik Grubu

14. Demi Lovato - Here We Go Again (Official Video)

15. High School Musical 2 - All For One

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16. Make Some Noise

17. Determinate (From "Lemonade Mouth")

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