Disney Channel'i Dizilerini Hatırlayanlar Buraya: Hepimizin Zihnine Kazılı Olan 17 Şarkı
Disney Channel'i Dizilerini Hatırlayanlar Buraya: Hepimizin Zihnine Kazılı Olan 17 Şarkı
Başlığın bile sizi alıp çocukluğunuza götürdüğüne eminiz... Bakalım kaçı hatıranızda kalmış?
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1. Can't do it Without You
2. Everything Is Not What It Seems (Full Extended Version)
3. Exceptional
4. Shake It Up (From "Shake It Up")
5. Hey Jessie
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6. My Babysitter's A Vampire Theme Song (Copperpot - Girl Next Door) Download+lyrics
7. Violetta: En mi Mundo #SeparadosMasJuntos
8. So Far So Great (Theme Song to Sonny with a Chance)
9. Suite Life of Zack and Cody - Theme Song | Disney+ Throwbacks | Disney+
10. Bowling For Soup - Today is Gonna be a Great Day (From "Phineas and Ferb")
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11. "Watch Me" from Disney Channel's "Shake It Up" (Official Video)
12. Bridgit Mendler - Hurricane (Official Video)
13. Fineas ve Förb Müzik Grubu
14. Demi Lovato - Here We Go Again (Official Video)
15. High School Musical 2 - All For One
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16. Make Some Noise
17. Determinate (From "Lemonade Mouth")
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