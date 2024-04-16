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Dışarıda Yeme İçme Daha da Pahalı Olur mu? KDV'de Artış Yolda!

Dışarıda Yeme İçme Daha da Pahalı Olur mu? KDV'de Artış Yolda!

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
16.04.2024 - 17:26 Son Güncelleme: 16.04.2024 - 18:34

Seçim sonrası beklenen vergi artışlarında 'taslak' göründü. Hazine ve Maliye Bakanlığı, tebliğ taslağı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinde, lokanta ve kafelerde KDV oranlarında artış hazırlığı yayımlandı.

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Seçimlerden önce vergilerde artışların olacağı yönünde öngörüler ekonomistlerin çoğunun tahmini olurken, çoğu iddia da yalanlanmıştı.

Seçimlerden önce vergilerde artışların olacağı yönünde öngörüler ekonomistlerin çoğunun tahmini olurken, çoğu iddia da yalanlanmıştı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, GİB internet sitesinde yayımlanan taslak tebliğle, lokanta ve kafelerde KDV oranlarında artış hazırlığı görüldü.

KDV Genel Tebliği taslağında, yiyecek ve içecek hizmeti sunulan mekanlarda KDV oranını düzenleyen madde değişirken, yüzde 8 olan KDV oranı yüzde 10’a çıkarken, yüzde 18 olan KDV oranı da yüzde 20’ye çıkartılacağı belirtildi.

KDV Genel Tebliği taslağında, yiyecek ve içecek hizmeti sunulan mekanlarda KDV oranını düzenleyen madde değişirken, yüzde 8 olan KDV oranı yüzde 10’a çıkarken, yüzde 18 olan KDV oranı da yüzde 20’ye çıkartılacağı belirtildi.
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Mayıs 2023 seçimlerinin ardından göreve gelen Mehmet Şimşek'in başında olduğu ekonomi yönetimi Temmuz 2023'te KDV oranlarında artışa yönelmişti.

Kafe, kıraathane, pastane, hazır yemek (catering) dahil lokantalar, restoranlarda KDV oranı yüzde 8 olan ürünlerde yüzde 10’a çıkartılıyor.

Kafe, kıraathane, pastane, hazır yemek (catering) dahil lokantalar, restoranlarda KDV oranı yüzde 8 olan ürünlerde yüzde 10’a çıkartılıyor.

Alkollü içeceklerde uygulanan ve gazino, bar, pavyon, taverna, birahane, pub gibi mekanlarda da uygulanan hizmetlerde yüzde 18 olan KDV oranı yüzde 20’ye çıkıyor.

Alkollü içeceklerde uygulanan ve gazino, bar, pavyon, taverna, birahane, pub gibi mekanlarda da uygulanan hizmetlerde yüzde 18 olan KDV oranı yüzde 20’ye çıkıyor.

Tebliğ taslak halinde olurken, görüşler alındıktan sonra Resmi Gazete’de yayımlanarak "izleyen ayın ilk gününde" yürürlüğe girecek.

Tebliğ taslak halinde olurken, görüşler alındıktan sonra Resmi Gazete’de yayımlanarak "izleyen ayın ilk gününde" yürürlüğe girecek.
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İşte taslak metin.

İşte taslak metin.
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