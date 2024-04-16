Dışarıda Yeme İçme Daha da Pahalı Olur mu? KDV'de Artış Yolda!
Dışarıda Yeme İçme Daha da Pahalı Olur mu? KDV'de Artış Yolda!
Seçim sonrası beklenen vergi artışlarında 'taslak' göründü. Hazine ve Maliye Bakanlığı, tebliğ taslağı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinde, lokanta ve kafelerde KDV oranlarında artış hazırlığı yayımlandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Seçimlerden önce vergilerde artışların olacağı yönünde öngörüler ekonomistlerin çoğunun tahmini olurken, çoğu iddia da yalanlanmıştı.
KDV Genel Tebliği taslağında, yiyecek ve içecek hizmeti sunulan mekanlarda KDV oranını düzenleyen madde değişirken, yüzde 8 olan KDV oranı yüzde 10’a çıkarken, yüzde 18 olan KDV oranı da yüzde 20’ye çıkartılacağı belirtildi.
Kafe, kıraathane, pastane, hazır yemek (catering) dahil lokantalar, restoranlarda KDV oranı yüzde 8 olan ürünlerde yüzde 10’a çıkartılıyor.
Alkollü içeceklerde uygulanan ve gazino, bar, pavyon, taverna, birahane, pub gibi mekanlarda da uygulanan hizmetlerde yüzde 18 olan KDV oranı yüzde 20’ye çıkıyor.
Tebliğ taslak halinde olurken, görüşler alındıktan sonra Resmi Gazete’de yayımlanarak "izleyen ayın ilk gününde" yürürlüğe girecek.
İçeriğin Devamı Aşağıda
İşte taslak metin.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda