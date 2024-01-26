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Dışarıda Lapa Lapa Kar Yağarken Kahveni Yudumlayıp Dinleyebileceğin 12 Şarkı

etiket Dışarıda Lapa Lapa Kar Yağarken Kahveni Yudumlayıp Dinleyebileceğin 12 Şarkı

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
26.01.2024 - 16:16

Sonunda yılın en sevdiğimiz zamanı geldi! Dışarıda hava böyleyken bu havaya özel bir müzik listesi yapmayalım mı? Biz yaptık! Aşağı kaydır bakalım! ❄️

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1. Taylor Swift - champagne problems

2. Harry Styles - Cherry

3. Lewis Ross - Now That You're Gone

4. Ruth B. - If By Chance

5. Phoebe Bridgers - So Much Wine

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6. Mazzy Star - Flowers In December

7. Billie Eilish - come out and play

8. John Lennon - Happy Xmas (War Is Over)

9. Lana Del Rey - Cinnamon Girl

10. Beach House - Space Song

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11. Sia - Snowman

12. Tom Odell - Black Friday

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