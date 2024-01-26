Dışarıda Lapa Lapa Kar Yağarken Kahveni Yudumlayıp Dinleyebileceğin 12 Şarkı
Dışarıda Lapa Lapa Kar Yağarken Kahveni Yudumlayıp Dinleyebileceğin 12 Şarkı
Sonunda yılın en sevdiğimiz zamanı geldi! Dışarıda hava böyleyken bu havaya özel bir müzik listesi yapmayalım mı? Biz yaptık! Aşağı kaydır bakalım! ❄️
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1. Taylor Swift - champagne problems
2. Harry Styles - Cherry
3. Lewis Ross - Now That You're Gone
4. Ruth B. - If By Chance
5. Phoebe Bridgers - So Much Wine
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6. Mazzy Star - Flowers In December
7. Billie Eilish - come out and play
8. John Lennon - Happy Xmas (War Is Over)
9. Lana Del Rey - Cinnamon Girl
10. Beach House - Space Song
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11. Sia - Snowman
12. Tom Odell - Black Friday
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