Dinleyince "Hala Hayattayım İşte" Dedirten Şarkılar

Hayat bazen burnumuzdan getirir bazen de nefesimizi keser ama bir şarkı gelir, kulağımızdan kalbimize süzülür ve sadece tek bir cümleye dönüşür! Hala hayattayım diyebilmek için bazen o şarkılara ihtiyaç duyarız. İşte o bomba şarkılar!