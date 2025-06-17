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Dinleyince "Hala Hayattayım İşte" Dedirten Şarkılar

etiket Dinleyince "Hala Hayattayım İşte" Dedirten Şarkılar

Lisa Campton
Lisa Campton - Onedio Üyesi
17.06.2025 - 20:04

Hayat bazen burnumuzdan getirir bazen de nefesimizi keser ama bir şarkı gelir, kulağımızdan kalbimize süzülür ve sadece tek bir cümleye dönüşür! Hala hayattayım diyebilmek için bazen o şarkılara ihtiyaç duyarız. İşte o bomba şarkılar!

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1. Daft Punk - One More Time

2. Dua Lipa - Training Season

3. Queen - Don't Stop Me Now

4. Bedük - Automatik

5. Gülşen - Saz mı Caz mı?

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6. MFÖ - Sude

7. Avicii - Wake Me Up

8. Neval - Terelelli

9. Imagine Dragons - On Top Of The World

10. The Blaze - SIREN

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11. Sema - Biz Çamlıca'nın Üç Gülüyüz

12. Patrick Hernandez - Born to Be Alive

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Lisa Campton
Lisa Campton
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