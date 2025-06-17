Dinleyince "Hala Hayattayım İşte" Dedirten Şarkılar
Hayat bazen burnumuzdan getirir bazen de nefesimizi keser ama bir şarkı gelir, kulağımızdan kalbimize süzülür ve sadece tek bir cümleye dönüşür! Hala hayattayım diyebilmek için bazen o şarkılara ihtiyaç duyarız. İşte o bomba şarkılar!
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1. Daft Punk - One More Time
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2. Dua Lipa - Training Season
3. Queen - Don't Stop Me Now
4. Bedük - Automatik
5. Gülşen - Saz mı Caz mı?
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6. MFÖ - Sude
7. Avicii - Wake Me Up
8. Neval - Terelelli
9. Imagine Dragons - On Top Of The World
10. The Blaze - SIREN
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11. Sema - Biz Çamlıca'nın Üç Gülüyüz
12. Patrick Hernandez - Born to Be Alive
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