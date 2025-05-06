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Dinleyince Gençlik Yıllarınıza Işınlanacağınız 12 Şarkı

etiket Dinleyince Gençlik Yıllarınıza Işınlanacağınız 12 Şarkı

Lisa Campton
Lisa Campton - Onedio Üyesi
06.05.2025 - 23:31

Bazı şarkılar var ki sadece kulağınıza değil kalbinizin tam ortasına kazınır. Onlar, bir mesajın sonuna eklenen nokta gibi anıları tamamlar. İşte şimdi sizi alıp Walkman zamanlarına, cepte kontör saydığınız günlere, ilk kalp kırıklığına ya da en yakın arkadaşınızla o şarkıyı bağıra bağıra söylediğiniz zamana götürecek parçaları hatırlayacağız. Hazırsanız, geçmişin tozlu CD raflarını birlikte karıştıralım!

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1. Britney Spears – Oops!... I Did It Again

2. Linkin Park – In The End

3. maNga - Bir Kadin Çizeceksin

4. Shakira - Whenever, Wherever

5. Blue - One Love

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6. Beyoncé - Crazy In Love ft. JAY Z

7. Evanescence - My Immortal

8. Athena - Serseri Mayın

9. Christina Aguilera - Beautiful

10. Eminem - Stan ft. Dido

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11. Rihanna - Umbrella

12. Emre Aydın – Afili Yalnızlık

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Lisa Campton
Lisa Campton
Onedio Üyesi
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