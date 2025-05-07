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Dinleyince Aklınıza Hep O Kişiyi Getiren 11 Şarkı

etiket Dinleyince Aklınıza Hep O Kişiyi Getiren 11 Şarkı

Lisa Campton
Lisa Campton - Onedio Üyesi
07.05.2025 - 23:01

Bazı şarkılar vardır, daha ilk notası çaldığında kalbinizin bir köşesini usulca dürter. O melodi, bir zamanlar gözlerine baka baka güldüğünüz ya da içiniz burkularak uzaklaştığınız o birini fısıldar kulağınıza. Unutmaya çalışsanız da başaramazsınız çünkü o şarkı, o kişiyle özdeşleşmiştir. İster bir yaz aşkı, ister bir ayrılık sonrası sessizlik…Duygusal yolculuğa çıkmaya hazır mıyız?

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1. Bonnie Tyler – Total Eclipse of the Heart

2. Duman – Senden Daha Güzel

3. Snow Patrol – Chasing Cars

4. Portishead – Roads

5. Berlin – Take My Breath Away

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6. Jennifer Hudson - Spotlight

7. Figen Genç - Nazende Sevgilim

8. Yasemin Mori - Gel

9. The Beatles - Something

10. Lady Antebellum - Need You Now

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11. George Michael - Careless Whisper

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Lisa Campton
Lisa Campton
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