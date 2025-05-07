Dinleyince Aklınıza Hep O Kişiyi Getiren 11 Şarkı
Bazı şarkılar vardır, daha ilk notası çaldığında kalbinizin bir köşesini usulca dürter. O melodi, bir zamanlar gözlerine baka baka güldüğünüz ya da içiniz burkularak uzaklaştığınız o birini fısıldar kulağınıza. Unutmaya çalışsanız da başaramazsınız çünkü o şarkı, o kişiyle özdeşleşmiştir. İster bir yaz aşkı, ister bir ayrılık sonrası sessizlik…Duygusal yolculuğa çıkmaya hazır mıyız?
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1. Bonnie Tyler – Total Eclipse of the Heart
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2. Duman – Senden Daha Güzel
3. Snow Patrol – Chasing Cars
4. Portishead – Roads
5. Berlin – Take My Breath Away
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6. Jennifer Hudson - Spotlight
7. Figen Genç - Nazende Sevgilim
8. Yasemin Mori - Gel
9. The Beatles - Something
10. Lady Antebellum - Need You Now
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11. George Michael - Careless Whisper
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