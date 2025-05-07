Dinleyince Aklınıza Hep O Kişiyi Getiren 11 Şarkı

Bazı şarkılar vardır, daha ilk notası çaldığında kalbinizin bir köşesini usulca dürter. O melodi, bir zamanlar gözlerine baka baka güldüğünüz ya da içiniz burkularak uzaklaştığınız o birini fısıldar kulağınıza. Unutmaya çalışsanız da başaramazsınız çünkü o şarkı, o kişiyle özdeşleşmiştir. İster bir yaz aşkı, ister bir ayrılık sonrası sessizlik…Duygusal yolculuğa çıkmaya hazır mıyız?