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Dinlerken Yerinde Durmana İhtimal Vermediğimiz 12 Hareketli Yunan Şarkısı

etiket Dinlerken Yerinde Durmana İhtimal Vermediğimiz 12 Hareketli Yunan Şarkısı

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
22.03.2024 - 23:56

Yunan kültürü ile kültürümüzün ne kadar benzediğini söylemeye bile yok. Bu benzerlik eğlence anlayışımıza da yansımış! Bu Yunan şarkıları ile dans etmemek mümkün değil!

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1. Σαρμπέλ - Sidi Mansour - Σε πήρα σοβαρά

2. Δέσποινα Βανδή - Ανάβεις Φωτιές | Despina Vandi - Anaveis Foties

3. Helena Paparizou - My Number One

4. Πάνος Κιάμος - Φωτιά με φωτιά

5. Antique - Dinata Dinata

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6. Zan Batist - Πες του

7. Κωνσταντίνος Κουφός - Τα Ποτήρια Μας Ψηλά

8. Giorgos Tsalikis - Den sou kanw ton Agio

9. Ελένη Χατζίδου - Δε θα σε περιμένω | Eleni Xatzidou - De tha se perimeno

10. To Paploma

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11. Zan-Batist - Για Σένα Ντρέπομαι | Gia Sena Ntrepomai

12. Trelokomeio - Panos Kiamos

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