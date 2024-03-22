Dinlerken Yerinde Durmana İhtimal Vermediğimiz 12 Hareketli Yunan Şarkısı
Dinlerken Yerinde Durmana İhtimal Vermediğimiz 12 Hareketli Yunan Şarkısı
Yunan kültürü ile kültürümüzün ne kadar benzediğini söylemeye bile yok. Bu benzerlik eğlence anlayışımıza da yansımış! Bu Yunan şarkıları ile dans etmemek mümkün değil!
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1. Σαρμπέλ - Sidi Mansour - Σε πήρα σοβαρά
2. Δέσποινα Βανδή - Ανάβεις Φωτιές | Despina Vandi - Anaveis Foties
3. Helena Paparizou - My Number One
4. Πάνος Κιάμος - Φωτιά με φωτιά
5. Antique - Dinata Dinata
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6. Zan Batist - Πες του
7. Κωνσταντίνος Κουφός - Τα Ποτήρια Μας Ψηλά
8. Giorgos Tsalikis - Den sou kanw ton Agio
9. Ελένη Χατζίδου - Δε θα σε περιμένω | Eleni Xatzidou - De tha se perimeno
10. To Paploma
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11. Zan-Batist - Για Σένα Ντρέπομαι | Gia Sena Ntrepomai
12. Trelokomeio - Panos Kiamos
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