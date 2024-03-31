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Dinlerken Yemyeşil Bir Alanda Papatya Topluyormuş Gibi Hissettirecek 10 Şarkı

etiket Dinlerken Yemyeşil Bir Alanda Papatya Topluyormuş Gibi Hissettirecek 10 Şarkı

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
31.03.2024 - 11:01

Bahar gelirken kır çiçeklerinin içindeymiş gibi huzur bulacağınız 10 şarkıyı bu içerikte sıralıyoruz!

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1. Gülden Karaböcek - Kır Çiçekleri (45'lik Plak Kayıtları)

2. Ferdi Tayfur - Çiçekler Açsın

3. Multitap - Mutluyum

4. Madrigal - Kelebekler

5. Bedük - Koyver Kendini

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6. Athena - Senden, Benden, Bizden

7. Rengin - Aldatıldık

8. Gökçe - Ne Yapardım

9. Nazan Öncel - Aşkım Baksana Bana (Official Video)

10. Gönül Yazar - Çapkın Kız

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