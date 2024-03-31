Dinlerken Yemyeşil Bir Alanda Papatya Topluyormuş Gibi Hissettirecek 10 Şarkı
Dinlerken Yemyeşil Bir Alanda Papatya Topluyormuş Gibi Hissettirecek 10 Şarkı
Bahar gelirken kır çiçeklerinin içindeymiş gibi huzur bulacağınız 10 şarkıyı bu içerikte sıralıyoruz!
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1. Gülden Karaböcek - Kır Çiçekleri (45'lik Plak Kayıtları)
2. Ferdi Tayfur - Çiçekler Açsın
3. Multitap - Mutluyum
4. Madrigal - Kelebekler
5. Bedük - Koyver Kendini
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6. Athena - Senden, Benden, Bizden
7. Rengin - Aldatıldık
8. Gökçe - Ne Yapardım
9. Nazan Öncel - Aşkım Baksana Bana (Official Video)
10. Gönül Yazar - Çapkın Kız
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