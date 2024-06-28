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Dinlerken Tüyleri Diken Diken Eden Efsane 10 Şarkı

etiket Dinlerken Tüyleri Diken Diken Eden Efsane 10 Şarkı

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
28.06.2024 - 11:16

Her müziğin bir büyüsü var ama bazı şarkılar var ki, dinlerken tüyleri diken diken eder, kalbinizin ritmini değiştirir. Bu şarkılar sanki ruhunuzu ele geçirir, sizi bambaşka diyarlara götürür. 

İşte karşınızda, dinlerken adeta duygusal bir rollercoaster’a bineceğiniz, bazen gözlerinizi dolduracak, bazen sizi gülümsetecek, tüylerinizi diken diken edecek efsane parçalar! 

Hazırsanız, kulaklıkları takın ve sesini sonuna kadar açın. Aman dikkat, bu şarkılar yüksek dozda nostalji ve his içerir! Hadi başlayalım!

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1. Poem of the Atoms II | Armand Amar, Salar Aghili

2. Sertab Erener & İzmir Big Band - Olsun

3. Krobak - It's Snowing Like It's the End of the World

4. Nazan Öncel - Geceler Kara Tren

5. Haggard - Herr Mannelig

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6. Mohsen Namjoo - Nobahari

7. Şebnem Ferah - Sil Baştan

8. Barış Manço - Kol Düğmeleri

9. Kudsi Erguner Ensemble - Gamzedeyim Deva Bulmam

10. Müzeyyen Senar - Kimseye Etmem Şikayet

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