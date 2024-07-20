Dinlerken Melodilerin Arasında Kaybolacağınız 12 alt-J Parçası
Dinlerken Melodilerin Arasında Kaybolacağınız 12 alt-J Parçası
Dinledikçe daha fazla dinlemek isteyeceğiniz, dinlediğin her andan zevk alacağınız bir grup ile tanışmaya hazır mısınız? İşte karşınızda alt-J ve onların eşsiz parçaları!
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1. Breezeblocks
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2. Fitzpleasure
3. Left Hand Free
4. Deadcrush
5. Taro
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6. Something Good
7. Tessellate
8. U&ME
9. Hunger Of The Pine
10. Matilda
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