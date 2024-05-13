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Dinlerken Keşke Müziği Bırakmasaydı Diyeceğiniz Gelmiş Geçmiş En İyi 12 Deniz Tekin Şarkısı

etiket Dinlerken Keşke Müziği Bırakmasaydı Diyeceğiniz Gelmiş Geçmiş En İyi 12 Deniz Tekin Şarkısı

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
13.05.2024 - 18:10

Son dönemde bizi en çok üzen şeylerden biri Deniz Tekin'in müziği bıraktığını açıklaması oldu. Onun o güzel sesinden, melodilerinden ve şarkı sözlerinden ayrı kalacak olmak kalbimizi parçalarken onu en keyifli şarkıları ile analım istedik. Hazırsanız ruhunuza dokunacak Deniz Tekin şarkıları...

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1. Derde İhanet Edemem

2. Baktın Olmuyo

3. Bende Bir Problem Var

4. Çizelim Biri

5. Özür Dilerim

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6. Yıldızlar

7. Mana

8. İstikbal Mahkemeleri

9. Sezenler Olmuş

10. Sen Her Zaman

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11. Böyle

12. Uyanmalıyım

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