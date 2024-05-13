Dinlerken Keşke Müziği Bırakmasaydı Diyeceğiniz Gelmiş Geçmiş En İyi 12 Deniz Tekin Şarkısı

Son dönemde bizi en çok üzen şeylerden biri Deniz Tekin'in müziği bıraktığını açıklaması oldu. Onun o güzel sesinden, melodilerinden ve şarkı sözlerinden ayrı kalacak olmak kalbimizi parçalarken onu en keyifli şarkıları ile analım istedik. Hazırsanız ruhunuza dokunacak Deniz Tekin şarkıları...