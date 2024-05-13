Dinlerken Keşke Müziği Bırakmasaydı Diyeceğiniz Gelmiş Geçmiş En İyi 12 Deniz Tekin Şarkısı
Dinlerken Keşke Müziği Bırakmasaydı Diyeceğiniz Gelmiş Geçmiş En İyi 12 Deniz Tekin Şarkısı
Son dönemde bizi en çok üzen şeylerden biri Deniz Tekin'in müziği bıraktığını açıklaması oldu. Onun o güzel sesinden, melodilerinden ve şarkı sözlerinden ayrı kalacak olmak kalbimizi parçalarken onu en keyifli şarkıları ile analım istedik. Hazırsanız ruhunuza dokunacak Deniz Tekin şarkıları...
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1. Derde İhanet Edemem
2. Baktın Olmuyo
3. Bende Bir Problem Var
4. Çizelim Biri
5. Özür Dilerim
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6. Yıldızlar
7. Mana
8. İstikbal Mahkemeleri
9. Sezenler Olmuş
10. Sen Her Zaman
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