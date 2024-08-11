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Dinlerken Kendini Huzurun Kollarına Bırakacağın 10 Tom Rosenthal Şarkısı

etiket Dinlerken Kendini Huzurun Kollarına Bırakacağın 10 Tom Rosenthal Şarkısı

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
11.08.2024 - 16:46

Tom Rosenthal'ın samimi ve etkileyici sesiyle bu müzikal serüvene hazır olun. Dinlerken ruhunuzun derinliklerine dokunacak ve sizi duygusal bir yolculuğa çıkaracak bu şarkıları keşfedin.

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1. Tom Rosenthal - Lights Are On (Official Video)

2. Tom Rosenthal - Go Solo (Official Music Video)

3. Tom Rosenthal - It's OK (Official Video)

4. Tom Rosenthal feat. Billie Marten - Hugging You [Official Video]

5. Tom Rosenthal - To You Alone (Official Music Video)

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6. Tom Rosenthal - Worries [Official Video]

7. Tom Rosenthal - Have We Met Before? feat. Fenne Lily (Official Video)

8. Tom Rosenthal - As Luck Would Have It (Official Music Video)

9. Tom Rosenthal - Soon Goodbye, Now Love [Official Video]

10. Tom Rosenthal - Middle of My Mind (Official Music Video)

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