Dinlerken Hayat Tavsiyesi Aldığınız 13 Bilgelik Dolu Şarkı
Dinlerken Hayat Tavsiyesi Aldığınız 13 Bilgelik Dolu Şarkı
Her şarkı bir hikaye anlatır, ama bazen o hikaye sadece eğlence değil, hayatın ta kendisi. Sözler, melodilerle birleşip birer hayat dersi haline gelir, kulağımıza fısıldadığına bazen dikkat etmeyiz ama yıllar sonra ne kadar derin anlamlar taşıdığını fark ederiz. İşte, dinlerken sadece müziğin keyfini çıkarmakla kalmayıp, bir yandan da hayatımıza dokunan 13 şarkı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Erkin Koray - Anma Arkadaş
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Mor ve Ötesi - Hayat
3. Candan Erçetin - Neden
4. Şebnem Ferah - Ben Şarkımı Söylerken
5. Sertab Erener - Bir Çaresi Bulunur
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Redd - Bir Yol Bulursun
7. Ogün Sanlısoy - Yukarıya Bak
8. Ari Barokas - Ömrümüz Yine Geçiyor
9. Fazıl Say - İnsan İnsan
10. Yeni Türkü - Çember
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. Sertab Erener - Rüya
12. Adamlar - Hepinize El Salladım
13. Pinhani - Yitirmeden
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın