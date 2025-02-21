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Dinlerken Hayat Tavsiyesi Aldığınız 13 Bilgelik Dolu Şarkı

etiket Dinlerken Hayat Tavsiyesi Aldığınız 13 Bilgelik Dolu Şarkı

sabrina
sabrina - Onedio Üyesi
21.02.2025 - 23:57

Her şarkı bir hikaye anlatır, ama bazen o hikaye sadece eğlence değil, hayatın ta kendisi. Sözler, melodilerle birleşip birer hayat dersi haline gelir, kulağımıza fısıldadığına bazen dikkat etmeyiz ama yıllar sonra ne kadar derin anlamlar taşıdığını fark ederiz. İşte, dinlerken sadece müziğin keyfini çıkarmakla kalmayıp, bir yandan da hayatımıza dokunan 13 şarkı!

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1. Erkin Koray - Anma Arkadaş

2. Mor ve Ötesi - Hayat

3. Candan Erçetin - Neden

4. Şebnem Ferah - Ben Şarkımı Söylerken

5. Sertab Erener - Bir Çaresi Bulunur

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6. Redd - Bir Yol Bulursun

7. Ogün Sanlısoy - Yukarıya Bak

8. Ari Barokas - Ömrümüz Yine Geçiyor

9. Fazıl Say - İnsan İnsan

10. Yeni Türkü - Çember

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11. Sertab Erener - Rüya

12. Adamlar - Hepinize El Salladım

13. Pinhani - Yitirmeden

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sabrina
sabrina
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