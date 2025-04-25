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Dinlerken Farklı Anılarınızı Canlandıracak Şarkılar

etiket Dinlerken Farklı Anılarınızı Canlandıracak Şarkılar

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
25.04.2025 - 23:45

Müzik dinlerken kimi anılar canlanır, kimi yaralar tekrar açılır, mutluluklar hatırlanır… Tüm bu duyguları tek şarkıda hissetmek bile mümkün! 

Dinlerken sizi geçmişe götürüp anılarınızı canlandıracak o şarkı listesini paylaşıyoruz!

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1. Pinhâni - Ne Güzel Güldün

2. Batuhan Kordel - Anıları Sakla

3. Zeynep Bastık, Emir Can İğrek - Dargın

4. TARKAN - Biz Çocukken

5. Mahşer [Official Video] - Gökhan Türkmen #Mahşer

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6. Emir Can İğrek - Beyaz Skandalım

7. Tugkan - Sen Benim

8. Onur Can Özcan - Yalnızlığın Ezgisi

9. Pinhâni - Dünyadan Uzak

10. Sezen Aksu - Ben De Yoluma Giderim

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Ecivicivokke
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