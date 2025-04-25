Dinlerken Farklı Anılarınızı Canlandıracak Şarkılar
Müzik dinlerken kimi anılar canlanır, kimi yaralar tekrar açılır, mutluluklar hatırlanır… Tüm bu duyguları tek şarkıda hissetmek bile mümkün!
Dinlerken sizi geçmişe götürüp anılarınızı canlandıracak o şarkı listesini paylaşıyoruz!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Pinhâni - Ne Güzel Güldün
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Batuhan Kordel - Anıları Sakla
3. Zeynep Bastık, Emir Can İğrek - Dargın
4. TARKAN - Biz Çocukken
5. Mahşer [Official Video] - Gökhan Türkmen #Mahşer
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Emir Can İğrek - Beyaz Skandalım
7. Tugkan - Sen Benim
8. Onur Can Özcan - Yalnızlığın Ezgisi
9. Pinhâni - Dünyadan Uzak
10. Sezen Aksu - Ben De Yoluma Giderim
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın