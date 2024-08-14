Dinlerken Fantastik Bir Evrene Işınlanmanızı Sağlayacak 14 Rhye Parçası
Dinlerken Fantastik Bir Evrene Işınlanmanızı Sağlayacak 14 Rhye Parçası
Bu dünyada Rhye diye bir gerçek var. Özellikle son single parçaları ile ortalığı kasıp kavuran Rhye, her parçası ile sizi bu dünyadan alıyor ve bambaşka bir yere götürüyor. Kulaklığınızı taktıysanız başlıyoruz!
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1. Phoenix
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2. Summer Days
3. A Quiet Voice
4. 3 Days
5. Song For You
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6. Taste
7. Feel Your Weight
8. Black Rain
9. The Fall
10. Open
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