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Dinlerken Fantastik Bir Evrene Işınlanmanızı Sağlayacak 14 Rhye Parçası

etiket Dinlerken Fantastik Bir Evrene Işınlanmanızı Sağlayacak 14 Rhye Parçası

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
14.08.2024 - 22:55

Bu dünyada Rhye diye bir gerçek var. Özellikle son single parçaları ile ortalığı kasıp kavuran Rhye, her parçası ile sizi bu dünyadan alıyor ve bambaşka bir yere götürüyor. Kulaklığınızı taktıysanız başlıyoruz!

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1. Phoenix

2. Summer Days

3. A Quiet Voice

4. 3 Days

5. Song For You

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6. Taste

7. Feel Your Weight

8. Black Rain

9. The Fall

10. Open

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11. Come In Closer

12. Safeword

13. Beautiful

14. Dark

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