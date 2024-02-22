Dinlerken Bu Ses Gerçek mi Diye Soracağınız Selin'in 13 Eşsiz Şarkısı
Dinlerken Bu Ses Gerçek mi Diye Soracağınız Selin'in 13 Eşsiz Şarkısı
Sesiyle sizi büyüleyecek, bambaşka noktalara götürecek biri var bugün listemizde: Selin! Her şarkısına ayrı aşık olacağınız, sizde yer edecek bu mükemmel parçaları gelin birlikte keşfedelim.
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1. Yalancı Bahar
2. Son Arzum
3. Farkında Değildin
4. Ne Senle Ne Sensiz
5. Bu Gece
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6. Palavra
7. Gidip Gel
8. Dönmem Ben Sana
9. Farkında Değildin
10. Imma Liar
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11. Umudum Yoruldu
12. Lights Off
13. Lovers Hurricane
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