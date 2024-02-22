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Dinlerken Bu Ses Gerçek mi Diye Soracağınız Selin'in 13 Eşsiz Şarkısı

etiket Dinlerken Bu Ses Gerçek mi Diye Soracağınız Selin'in 13 Eşsiz Şarkısı

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
22.02.2024 - 14:01

Sesiyle sizi büyüleyecek, bambaşka noktalara götürecek biri var bugün listemizde: Selin! Her şarkısına ayrı aşık olacağınız, sizde yer edecek bu mükemmel parçaları gelin birlikte keşfedelim.

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1. Yalancı Bahar

2. Son Arzum

3. Farkında Değildin

4. Ne Senle Ne Sensiz

5. Bu Gece

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6. Palavra

7. Gidip Gel

8. Dönmem Ben Sana

9. Farkında Değildin

10. Imma Liar

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11. Umudum Yoruldu

12. Lights Off

13. Lovers Hurricane

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