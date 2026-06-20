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Dinlerken Boyun Fıtığı Garantili, Dünyanın En Hızlı 10 Metal Şarkısı

etiket Dinlerken Boyun Fıtığı Garantili, Dünyanın En Hızlı 10 Metal Şarkısı

Ceren Özer
Ceren Özer - Onedio Üyesi
20.06.2026 - 20:01
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Gözlerinizi kapatın ve o ilk gitar riff’inin girdiğini hayal edin... Hayır, bu sakin bir kafa sallama seansı değil. Bu, ertesi gün yataktan kalkarken boyun ağrısından ağlama garantili, kas gevşeticilerin en yakın dostu olacağınız cinsten bir liste!

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1. Archspire – Drone Corpse Aviator

Gitaristlerin parmakları ışık hızında hareket ederken, vokalist abimiz bildiğin makineli tüfek gibi sözleri saydırıyor. Dinlerken 'Nefes almayı unuttu kesin' diye panik yapabilirsiniz.

2. Fleshgod Apocalypse – The Violation

Arkada muazzam bir klasik müzik havası var ama önde davulcu saniyede 500 kere falan baget vuruyor. Kulaklarınız hem sanata doyacak hem de ağır bir tempoyla hırpalanacak!

3. Origin – Finite

Eğer evde blender çalışırken içine metal kaşık attıysanız, bu şarkının ritmini az çok tahmin edebilirsiniz. Kusursuz, acımasız ve ultra hızlı!

4. Nile – Kafir!

Antik Mısır temalı metalin kralları, bu şarkıda öyle bir tempo yakalıyor ki kendinizi piramitlerin tepesinden aşağı yuvarlanıyor gibi hissediyorsunuz.

5. Slayer – Angel of Death

Girişteki o meşhur çığlığı duymanızla birlikte sağa sola kafa sallamaya başlamanız bir oluyor. Thrash metal dünyasının kutsal marşıdır, saygıda kusur edilmez, boyun fıtığı olunur!

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6. Dark Angel – Darkness Descends

80'lerin en hızlı thrash albümlerinden birinin isim şarkısı. Ritme ayak uydurmaya çalışırken boyun kaslarınızı bir yerlerde düşürebilirsiniz, dikkat!

7. DragonForce – Through the Fire and Flames

Power metalin hız rekorunu ellerinde tutuyorlar. Şarkı o kadar hızlı ilerliyor ki bitene kadar bir maraton koşmuş gibi ter içinde kalıyorsunuz.

8. The Dillinger Escape Plan – 43% Burnt

Şarkının nereye gideceğini tahmin etmek imkansız. Bir sağa bir sola savrulurken boyun omurlarınızın yer değiştirdiğini hissedebilirsiniz.

9. Marduk – Panzer Division Marduk

İlk saniyeden son saniyeye kadar blast beat denilen o ultra hızlı davul ritmi hiç durmuyor. Şarkıda frene basmak kesinlikle yasaklanmış.

10. Anaal Nathrakh – Forward!

Endüstriyel sesler, çığlıklar ve bitmek bilmeyen bir tempo... Şarkının adı 'İleri!' ama dinledikten sonra muhtemelen en yakın fizik tedavi merkezine doğru ilerleyeceksiniz.

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Ceren Özer
Ceren Özer
Onedio Üyesi
Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
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