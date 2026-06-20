Dinlerken Boyun Fıtığı Garantili, Dünyanın En Hızlı 10 Metal Şarkısı
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Gözlerinizi kapatın ve o ilk gitar riff’inin girdiğini hayal edin... Hayır, bu sakin bir kafa sallama seansı değil. Bu, ertesi gün yataktan kalkarken boyun ağrısından ağlama garantili, kas gevşeticilerin en yakın dostu olacağınız cinsten bir liste!
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1. Archspire – Drone Corpse Aviator
2. Fleshgod Apocalypse – The Violation
3. Origin – Finite
4. Nile – Kafir!
5. Slayer – Angel of Death
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6. Dark Angel – Darkness Descends
7. DragonForce – Through the Fire and Flames
8. The Dillinger Escape Plan – 43% Burnt
9. Marduk – Panzer Division Marduk
10. Anaal Nathrakh – Forward!
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Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
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