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Dinlemeye Doyamadıklarımızdan: Ezginin Günlüğü'nin İçimizi Dağlayan 12 Şarkısı

etiket Dinlemeye Doyamadıklarımızdan: Ezginin Günlüğü'nin İçimizi Dağlayan 12 Şarkısı

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
26.02.2024 - 14:01

Şarkıların kesinlikle derdimize ortak bir yanı var ve hislerimizin adeta tercümanı oluyor.... Ezginin Günlüğü grubu da kesinlikle zor zamanlarımızda bize en iyi dostluğu yapıyor.

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1. Ezginin Günlüğü - Düşler Sokağı

2. Ezginin Günlüğü - Eksik Bir Şey

3. Ezginin Günlüğü - 1980

4. Aşk Bitti - Ezginin Günlüğü

5. Ezginin Günlüğü - Nazende / Alagözlü Yar #adamüzik

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6. Ezginin Günlüğü - Martı

7. Seni Düşünmek - Ezginin Günlüğü

8. Ezginin Günlügü - Gelmiyorsun

9. Küçüğüm

10. Ezginin Günlüğü - Mutlu Aşk Vardır

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11. Teninle Konuşmak

12. Ezginin Günlüğü - Ayrılık Kapısı (Lyric Video)

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