Dinlemeye Doyamadıklarımızdan: Ezginin Günlüğü'nin İçimizi Dağlayan 12 Şarkısı
Dinlemeye Doyamadıklarımızdan: Ezginin Günlüğü'nin İçimizi Dağlayan 12 Şarkısı
Şarkıların kesinlikle derdimize ortak bir yanı var ve hislerimizin adeta tercümanı oluyor.... Ezginin Günlüğü grubu da kesinlikle zor zamanlarımızda bize en iyi dostluğu yapıyor.
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1. Ezginin Günlüğü - Düşler Sokağı
2. Ezginin Günlüğü - Eksik Bir Şey
3. Ezginin Günlüğü - 1980
4. Aşk Bitti - Ezginin Günlüğü
5. Ezginin Günlüğü - Nazende / Alagözlü Yar #adamüzik
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6. Ezginin Günlüğü - Martı
7. Seni Düşünmek - Ezginin Günlüğü
8. Ezginin Günlügü - Gelmiyorsun
9. Küçüğüm
10. Ezginin Günlüğü - Mutlu Aşk Vardır
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11. Teninle Konuşmak
12. Ezginin Günlüğü - Ayrılık Kapısı (Lyric Video)
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