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Dinledikçe Sözlerinde Kendinizi Bulacağınıza Emin Olduğumuz Emre Nalbantoğlu'nun 13 Şarkısı

etiket Dinledikçe Sözlerinde Kendinizi Bulacağınıza Emin Olduğumuz Emre Nalbantoğlu'nun 13 Şarkısı

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
23.03.2024 - 16:45

Tarzı kadar şarkı sözleriyle de bizi etkileyen bir isim var: Emre Nalbantoğlu! Öyle ki her klibi, her şarkısı içinizden bir parçayı dışarıya çıkarıyor. Gelin o şarkıları keşfedelim!

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1. Gitme

2. Kelebek

3. Nereye Gittin Ki Sen?

4. Nereye Dersen Oraya

5. İhtimal

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6. Sen Nerden Çıktın

7. Şans Ver

8. Uçuyorum

9. Kafamdaki Adamlar

10. Kayık

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11. Hanımefendi

12. Ben De Gelicem

13. Şiir Oldum

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