Dinledikçe Sözlerinde Kendinizi Bulacağınıza Emin Olduğumuz Emre Nalbantoğlu'nun 13 Şarkısı
Dinledikçe Sözlerinde Kendinizi Bulacağınıza Emin Olduğumuz Emre Nalbantoğlu'nun 13 Şarkısı
Tarzı kadar şarkı sözleriyle de bizi etkileyen bir isim var: Emre Nalbantoğlu! Öyle ki her klibi, her şarkısı içinizden bir parçayı dışarıya çıkarıyor. Gelin o şarkıları keşfedelim!
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1. Gitme
2. Kelebek
3. Nereye Gittin Ki Sen?
4. Nereye Dersen Oraya
5. İhtimal
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6. Sen Nerden Çıktın
7. Şans Ver
8. Uçuyorum
9. Kafamdaki Adamlar
10. Kayık
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11. Hanımefendi
12. Ben De Gelicem
13. Şiir Oldum
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