Dinledikçe Daha da Derinleşen André 3000 Şarkıları

André 3000 hip-hop tarihinin en ilginç isimlerinden biri. Bir gün uzaydan gelmiş gibi görünen bir rapçi, ertesi gün flütüyle meditasyon yapan bir müzisyen, başka bir gün ise moda dünyasının en sıra dışı figürlerinden biri olarak karşınıza çıkıyor. OutKast ile Güney Hip-Hop'un kaderini değiştiren André 3000, yıllar içinde müziğin sınırlarını zorlayan bir sanatçıya dönüştü. Eğer onun şarkılarını yalnızca kulağınızla dinlediyseniz, yarısını kaçırmış olabilirsiniz. Çünkü André 3000'ın dünyasında her şarkı ikinci, üçüncü hatta onuncu dinleyişte yeni bir kapı açıyor.