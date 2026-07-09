Dinledikçe Daha da Derinleşen André 3000 Şarkıları
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André 3000 hip-hop tarihinin en ilginç isimlerinden biri. Bir gün uzaydan gelmiş gibi görünen bir rapçi, ertesi gün flütüyle meditasyon yapan bir müzisyen, başka bir gün ise moda dünyasının en sıra dışı figürlerinden biri olarak karşınıza çıkıyor. OutKast ile Güney Hip-Hop'un kaderini değiştiren André 3000, yıllar içinde müziğin sınırlarını zorlayan bir sanatçıya dönüştü. Eğer onun şarkılarını yalnızca kulağınızla dinlediyseniz, yarısını kaçırmış olabilirsiniz. Çünkü André 3000'ın dünyasında her şarkı ikinci, üçüncü hatta onuncu dinleyişte yeni bir kapı açıyor.
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Hey Ya!
Prototype
Aquemini
Da Art of Storytellin' (Part 1)
Elevators (Me & You)
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Ms. Jackson
International Players Anthem
Life of the Party
Come Home
I Swear, I Really Wanted To Make A "Rap" Album But This Is Literally The Way The Wind Blew Me This Time
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Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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