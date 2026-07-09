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Dinledikçe Daha da Derinleşen André 3000 Şarkıları

etiket Dinledikçe Daha da Derinleşen André 3000 Şarkıları

Liz Lemon
Liz Lemon - Onedio Üyesi
09.07.2026 - 16:01
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André 3000 hip-hop tarihinin en ilginç isimlerinden biri. Bir gün uzaydan gelmiş gibi görünen bir rapçi, ertesi gün flütüyle meditasyon yapan bir müzisyen, başka bir gün ise moda dünyasının en sıra dışı figürlerinden biri olarak karşınıza çıkıyor. OutKast ile Güney Hip-Hop'un kaderini değiştiren André 3000, yıllar içinde müziğin sınırlarını zorlayan bir sanatçıya dönüştü. Eğer onun şarkılarını yalnızca kulağınızla dinlediyseniz, yarısını kaçırmış olabilirsiniz. Çünkü André 3000'ın dünyasında her şarkı ikinci, üçüncü hatta onuncu dinleyişte yeni bir kapı açıyor.

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Hey Ya!

André Lauren Benjamin, 27 Mayıs 1975'te Atlanta'da dünyaya geldi. Çocukluğunun büyük bölümünü annesi Sharon Benjamin ile geçirdi. Daha o yıllarda resim yapmaya, yazmaya ve sahne sanatlarına ilgi duyuyordu. Hatta okul tiyatrolarında rol aldı ve oyunculuk hayalleri kurdu. Rap müziğe olan ilgisi ise ergenlik yıllarında iyice belirginleşti. Bugün milyonların tanıdığı André 3000'ın temelinde aslında içine kapanık ama son derece yaratıcı bir çocuk vardı.

Prototype

1992 yılında Atlanta'daki bir alışveriş merkezinde Antwan Patton yani Big Boi ile tanıştı. İkili ilk karşılaşmalarında birbirlerinin rap yeteneğinden etkileniyor. Kısa süre sonra arkadaş oluyor ve birlikte müzik yapmaya başlıyorlar. O dönem Güney rap'i New York ve Los Angeles sahneleri kadar ciddiye alınmıyordu. Fakat bu iki genç, birkaç yıl içinde tüm hip-hop dengelerini değiştireceklerinden habersizdi.

Aquemini

Okulda diğer öğrencilerden farklı giyiniyor, farklı düşünüyor ve farklı müzikler dinliyorlardı. Kendilerini ait hissedemedikleri için gruplarına OutKast adını verdiler. Kelime anlamı olarak dışlanmış anlamına gelen isim, zamanla müzik tarihinin en önemli markalarından biri haline geldi. İlginç olan ise André'nin kariyeri boyunca bu farklı olma hissini hiç kaybetmemesi. Hatta onu efsane yapan şeylerden biri de tam olarak buydu.

Da Art of Storytellin' (Part 1)

1994'te çıkan ilk albüm Southernplayalisticadillacmuzik büyük ses getirdi. O güne kadar birçok kişi Güney eyaletlerinden çıkan rap müziği ikinci sınıf görüyordu. André ve Big Boi bu algıyı yıktı. Funk, soul ve hip-hop'u bir araya getiren tarzları sayesinde kısa sürede kendi ekollerini yarattılar. Bugün Atlanta'nın rap başkenti olarak görülmesinde OutKast'ın payı oldukça büyük.

Elevators (Me & You)

Hip-hop tarihinde birçok sıra dışı stil gördük ama André 3000 bambaşka bir seviyedeydi. Peruklar, rengarenk takım elbiseler, tulumlar, futbol omuzlukları ve akla gelmeyecek kombinler kullandı. Birçok kişi onu ilk gördüğünde ne yapmaya çalıştığını anlamıyordu. Yıllar sonra moda dünyası onun ne kadar önde olduğunu fark etti. Bugün pek çok sanatçının kullandığı estetik anlayışın izleri André'de yıllar önce vardı.

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Ms. Jackson

1990'ların sonunda neo-soul müziğinin yıldızı Erykah Badu ile ilişki yaşamaya başladı. Çiftin Seven Sirius Benjamin adında bir oğulları oldu. İlişkileri sona erse de birbirlerine duydukları saygı hiç bitmedi. Hatta OutKast'ın en büyük hitlerinden biri olan Ms. Jackson doğrudan bu ayrılıktan ilham aldı. Şarkı, Badu'nun annesinden özür niteliği taşıyordu ve yıllarca listelerin zirvesinde kaldı.

International Players Anthem

André sadece rapçi olarak kalmak istemeyen sanatçılardan biriydi. Televizyon dizilerinde, filmlerde ve animasyon projelerinde yer aldı. Kariyerinin en dikkat çeken işlerinden biri ise efsane gitarist Jimi Hendrix'i canlandırdığı All Is By My Side filmi oldu. Pek çok eleştirmen onun oyunculuk performansını beklenenden çok daha başarılı buldu.

Life of the Party

Dünyanın en tanınan rapçilerinden biri olmasına rağmen André yıllarca sosyal anksiyeteyle mücadele ettiğini açıkladı. Kalabalıklar, röportajlar ve yoğun ilgi zaman zaman onu bunaltıyordu. Belki de bu yüzden kariyerinin zirvesindeyken bile gözlerden uzak yaşamayı tercih etti. Onu ilginç kılan şeylerden biri de buydu; ünlü olmak istiyordu ama ünlülükten çok hoşlanmıyordu.

Come Home

Yıllarca hayranları yeni bir rap albümü bekledi. André ise herkesi ters köşe yaptı. 2023'te yayımladığı New Blue Sun albümünde tek bir rap bile yoktu. Albüm tamamen flüt ve deneysel enstrümantal müziklerden oluşuyordu. Birçok kişi şaşırdı ama bu karar aslında André'nin karakterine çok uygundu. O hiçbir zaman insanların ondan beklediği şeyi yapmakla ilgilenmedi.

I Swear, I Really Wanted To Make A "Rap" Album But This Is Literally The Way The Wind Blew Me This Time

Bugün 50 yaşına yaklaşmış olmasına rağmen André 3000 hâlâ çözülebilmiş bir karakter değil. Bazen bir festival sahnesinde karşımıza çıkıyor, bazen bir havaalanında flüt çalarken görüntüleniyor, bazen de sırtında piyano taşıyarak Met Gala'ya katılıyor. Yeni OutKast albümüne sıcak bakmadığını söylese de müzik dünyasının ona olan ilgisi hiç azalmıyor. Çünkü André 3000 bir rapçiden çok daha fazlası. Sanatın farklı alanlarında dolaşan yaşayan bir merak duygusu gibi.

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Liz Lemon
Liz Lemon
Onedio Üyesi
Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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