Dinledikçe Aşık Oluyorsun: Jakuzi'nin Dinledikçe Deli Gibi Seveceğiniz 13 Şarkısı

İlk dinlediğinizde garip gelen ama daha fazla daha fazla dinlemek istediğiniz, sonunda da her şarkısına aşık olacağınız bir grup varsa o da kesinlikle Jakuzi'dir. Farklı tarzları ile kalbimizi derinden çalan Jakuzi'nin en iyi parçalarını özenle seçtik. Hazırsanız takın kulaklıkları, yolculuğa çıkıyoruz!