Dinledikçe Aşık Oluyorsun: Jakuzi'nin Dinledikçe Deli Gibi Seveceğiniz 13 Şarkısı
Dinledikçe Aşık Oluyorsun: Jakuzi'nin Dinledikçe Deli Gibi Seveceğiniz 13 Şarkısı
İlk dinlediğinizde garip gelen ama daha fazla daha fazla dinlemek istediğiniz, sonunda da her şarkısına aşık olacağınız bir grup varsa o da kesinlikle Jakuzi'dir. Farklı tarzları ile kalbimizi derinden çalan Jakuzi'nin en iyi parçalarını özenle seçtik. Hazırsanız takın kulaklıkları, yolculuğa çıkıyoruz!
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1. Toz
2. Kalbim Köprü Gibi
3. Açık Bir Yara
4. Sana Göre Bir Şey Yok
5. Şüphe
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6. Ne Teselli Ne Avuntu
7. İstediğin Gibi Kullan
8. Sür Beni
9. Bir Düşmanım Var
10. Yangın
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11. Gördüğüm Rüya
12. Kendine Rağmen
13. Her An Ölecek Gibi
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