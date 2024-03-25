Görüş Bildir
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Dinledikçe Aşık Oluyorsun: Jakuzi'nin Dinledikçe Deli Gibi Seveceğiniz 13 Şarkısı

etiket Dinledikçe Aşık Oluyorsun: Jakuzi'nin Dinledikçe Deli Gibi Seveceğiniz 13 Şarkısı

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
25.03.2024 - 18:08

İlk dinlediğinizde garip gelen ama daha fazla daha fazla dinlemek istediğiniz, sonunda da her şarkısına aşık olacağınız bir grup varsa o da kesinlikle Jakuzi'dir. Farklı tarzları ile kalbimizi derinden çalan Jakuzi'nin en iyi parçalarını özenle seçtik. Hazırsanız takın kulaklıkları, yolculuğa çıkıyoruz!

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Toz

2. Kalbim Köprü Gibi

3. Açık Bir Yara

4. Sana Göre Bir Şey Yok

5. Şüphe

İçeriğin Devamı Aşağıda

6. Ne Teselli Ne Avuntu

7. İstediğin Gibi Kullan

8. Sür Beni

9. Bir Düşmanım Var

10. Yangın

İçeriğin Devamı Aşağıda

11. Gördüğüm Rüya

12. Kendine Rağmen

13. Her An Ölecek Gibi

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın