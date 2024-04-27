Dinlediğiniz An İçinizde Bir Yerlerde Bir Şeyleri Değiştirecek 13 Madrugada Parçası
Dinlediğiniz An İçinizde Bir Yerlerde Bir Şeyleri Değiştirecek 13 Madrugada Parçası
Norveçli alternatif bir rock grubu olan Madrugada hem melodileri hem de sözleri ile ilk anda sizi etkisi altına alıyor. Eğer hazırsanız Norveç'in keyifli dünyasına bir ışınlanalım!
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1. Honey Bee
2. Majesty
3. Help Yourself to Me
4. Vocal
5. Salt
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6. What's on Your Mind?
7. Sirens
8. Strange Colour Blue
9. Imagination
10. Beautyproof
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11. This Old House
12. The Kids Are on High Street
13. Dreams at Midnight
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