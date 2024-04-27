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Dinlediğiniz An İçinizde Bir Yerlerde Bir Şeyleri Değiştirecek 13 Madrugada Parçası

etiket Dinlediğiniz An İçinizde Bir Yerlerde Bir Şeyleri Değiştirecek 13 Madrugada Parçası

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
27.04.2024 - 18:34

Norveçli alternatif bir rock grubu olan Madrugada hem melodileri hem de sözleri ile ilk anda sizi etkisi altına alıyor. Eğer hazırsanız Norveç'in keyifli dünyasına bir ışınlanalım!

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1. Honey Bee

2. Majesty

3. Help Yourself to Me

4. Vocal

5. Salt

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6. What's on Your Mind?

7. Sirens

8. Strange Colour Blue

9. Imagination

10. Beautyproof

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11. This Old House

12. The Kids Are on High Street

13. Dreams at Midnight

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