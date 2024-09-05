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Dinlediğin Anda Hayat Buymuş Dedirtecek Bir Şarkı Öneriyoruz!

etiket Dinlediğin Anda Hayat Buymuş Dedirtecek Bir Şarkı Öneriyoruz!

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
06.09.2024 - 00:10

Hayatın tadını çıkarmak istiyorsan doğru adrestesin!

 Sana yaşadığını hissettirecek o şarkıyı söylüyoruz!

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1. Sence senin enerjin bir renk olsa hangisi olurdu?

2. Peki ya seni sen yapan özelliğin hangisi?

2. Peki ya seni sen yapan özelliğin hangisi?

3. Senin ölmeden önce yapılacaklar listen var mı?

4. Bunlar arasından en fazla yapmak istediğin hangisi?

5. Sabah uyandın ve bulunduğun şehirden çok sıkıldığını hissettin. Ani bir kararla seyahate çıkar mısın?

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6. Peki ya diyelim ki birden aşık oldun ve ailen uzakta yaşıyor. Ailene haber vermeden evlenir misin?

7. Peki ya sosyalliğini puanlasan kaç puan verirdin?

8. Evde tek başına kaldığında hangisini yaparsın?

We Are Young!

Kool& The Gang-Celebration

Earth, Wind & Fire - "September"

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