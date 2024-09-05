Dinlediğin Anda Hayat Buymuş Dedirtecek Bir Şarkı Öneriyoruz!
Dinlediğin Anda Hayat Buymuş Dedirtecek Bir Şarkı Öneriyoruz!
Hayatın tadını çıkarmak istiyorsan doğru adrestesin!
Sana yaşadığını hissettirecek o şarkıyı söylüyoruz!
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1. Sence senin enerjin bir renk olsa hangisi olurdu?
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2. Peki ya seni sen yapan özelliğin hangisi?
3. Senin ölmeden önce yapılacaklar listen var mı?
4. Bunlar arasından en fazla yapmak istediğin hangisi?
5. Sabah uyandın ve bulunduğun şehirden çok sıkıldığını hissettin. Ani bir kararla seyahate çıkar mısın?
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