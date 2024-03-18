Dinlediğin Anda Duygusallığını Artırmayı Başaracak 12 Edip Akbayram Şarkısı
Dinlediğin Anda Duygusallığını Artırmayı Başaracak 12 Edip Akbayram Şarkısı
Dinlerken duygulanacağın, anlamlı sözlere sahip 12 Edip Akbayram şarkısı bu içerikte!
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1. Edip Akbayram - Seni Seven Öldü (Haberin Varmı)
2. Edip Akbayram - Aldırma Gönül
3. Edip Akbayram - Gittin Gideli
4. Edip Akbayram - Metrisin Önü
5. Edip Akbayram - Aldırma Gönül (Official Audio)
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6. Edip Akbayram - Bekle Bizi İstanbul
7. Edip Akbayram - Kuşlar
8. Edip Akbayram - Güzel Günler Göreceğiz
9. Edip Akbayram - Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz
10. Edip Akbayram - Sarı Saçlım Mavi Gözlüm
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