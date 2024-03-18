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Dinlediğin Anda Duygusallığını Artırmayı Başaracak 12 Edip Akbayram Şarkısı

etiket Dinlediğin Anda Duygusallığını Artırmayı Başaracak 12 Edip Akbayram Şarkısı

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
18.03.2024 - 17:51

Dinlerken duygulanacağın, anlamlı sözlere sahip 12 Edip Akbayram şarkısı bu içerikte!

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1. Edip Akbayram - Seni Seven Öldü (Haberin Varmı)

2. Edip Akbayram - Aldırma Gönül

3. Edip Akbayram - Gittin Gideli

4. Edip Akbayram - Metrisin Önü

5. Edip Akbayram - Aldırma Gönül (Official Audio)

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6. Edip Akbayram - Bekle Bizi İstanbul

7. Edip Akbayram - Kuşlar

8. Edip Akbayram - Güzel Günler Göreceğiz

9. Edip Akbayram - Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz

10. Edip Akbayram - Sarı Saçlım Mavi Gözlüm

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