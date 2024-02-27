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Dinlediğin Anda Bünyende Antidepresan Etkisi Yaratacak Şarkı Hangisi?

etiket Dinlediğin Anda Bünyende Antidepresan Etkisi Yaratacak Şarkı Hangisi?

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
27.02.2024 - 20:31

Hepimizin zaman zaman sakinleşmeye ve mutlu hissetmeye ihtiyacı vardır değil mi?

Senin bünyende antidepresan etkisi yaratacak şarkı hangisi? Söylüyoruz!

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1. İlk soruyla başlayalım! Günde kaç saat uyuyorsun?

2. Çalıştığın tam zamanlı bir iş var mı?

3. Peki ya çalışıyorsan nasıl bir işte çalışıyorsun?

4. Peki ya haftanın kaç günü çalışıyorsun?

5. Boş zamanlarını nasıl değerlendirirsin?

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6. Günlük rutininde en çok hangi aktiviteye zaman ayırırsın?

7. Diyelim ki bir tatil planı yapacaksın, hangisini tercih edersin?

8. Son olarak favori müzik türünü soralım!

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

Sting - Shape of My Heart (Official Music Video)

Nightwish - Sleeping Sun (OFFICIAL VIDEO)

Red Hot Chili Peppers - The Zephyr Song [Official Music Video]

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