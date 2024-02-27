Dinlediğin Anda Bünyende Antidepresan Etkisi Yaratacak Şarkı Hangisi?
Dinlediğin Anda Bünyende Antidepresan Etkisi Yaratacak Şarkı Hangisi?
Hepimizin zaman zaman sakinleşmeye ve mutlu hissetmeye ihtiyacı vardır değil mi?
Senin bünyende antidepresan etkisi yaratacak şarkı hangisi? Söylüyoruz!
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1. İlk soruyla başlayalım! Günde kaç saat uyuyorsun?
2. Çalıştığın tam zamanlı bir iş var mı?
3. Peki ya çalışıyorsan nasıl bir işte çalışıyorsun?
4. Peki ya haftanın kaç günü çalışıyorsun?
5. Boş zamanlarını nasıl değerlendirirsin?
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6. Günlük rutininde en çok hangi aktiviteye zaman ayırırsın?
7. Diyelim ki bir tatil planı yapacaksın, hangisini tercih edersin?
8. Son olarak favori müzik türünü soralım!
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