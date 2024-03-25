Görüş Bildir
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Dinlediğin An Seni Aya Uçuracak 12 Frank Sinatra Şarkısı

etiket Dinlediğin An Seni Aya Uçuracak 12 Frank Sinatra Şarkısı

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
25.03.2024 - 18:07

Frank Sinatra'nın müziği, onlarca yıla yayılan kariyeri ve milyonların kalbini fetheden sesiyle bugün bile dinleyenleri büyülemeye devam ediyor. O zaman, senin için derlediğimiz efsanevi 12 Sinatra şarkısını dinleyelim ve zamansız melodilerin büyüsüne kapılalım.👇

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Fly Me To The Moon

2. Killing me softly

3. Luck Be A Lady

4. Somethin' Stupid

5. I Love You Baby

İçeriğin Devamı Aşağıda

6. Strangers In The Night

7. The Way You Look Tonight

8. Come Fly With Me

9. The World We Knew (Over And Over)

10. My Way

İçeriğin Devamı Aşağıda

11. That's Life

12. When You're Smiling (The Whole World Smiles With You)

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?