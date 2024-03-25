Dinlediğin An Seni Aya Uçuracak 12 Frank Sinatra Şarkısı
Dinlediğin An Seni Aya Uçuracak 12 Frank Sinatra Şarkısı
Frank Sinatra'nın müziği, onlarca yıla yayılan kariyeri ve milyonların kalbini fetheden sesiyle bugün bile dinleyenleri büyülemeye devam ediyor. O zaman, senin için derlediğimiz efsanevi 12 Sinatra şarkısını dinleyelim ve zamansız melodilerin büyüsüne kapılalım.👇
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1. Fly Me To The Moon
2. Killing me softly
3. Luck Be A Lady
4. Somethin' Stupid
5. I Love You Baby
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6. Strangers In The Night
7. The Way You Look Tonight
8. Come Fly With Me
9. The World We Knew (Over And Over)
10. My Way
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11. That's Life
12. When You're Smiling (The Whole World Smiles With You)
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