Görüş Bildir
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Dilber Evin Barkın Yok mu? Duyduğunuz Anda Oynamaya Başlayacağınız 10 Ankara Ezgisi!

etiket Dilber Evin Barkın Yok mu? Duyduğunuz Anda Oynamaya Başlayacağınız 10 Ankara Ezgisi!

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
25.02.2024 - 18:01

Duyduğunuz anda oynama isteğinizi bastıramayacağınız 10 Ankara ezgisi bu içerikte!

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Dilber Evin Barkın Yok Mu?

2. Erkal Sonel - Ben Yola Gelmem (İnci Taneleri)

3. Cengiz İmren - Hele Bakın Kim Gelmiş (Official Video)

4. Armağan Arslan - Ankara Yollarında

5. Samet Burak Ay - Keyfimiz Elllere Dert Oldu (Akustik Performans)

İçeriğin Devamı Aşağıda

6. SAMET DURUKAN - YANSIN ANKARA [Bor Prodüksiyon] (Bir Kara Gözlüye Vurgunum Ankara Tiktok)

7. Atım Arap

8. Ankaralı Yasemin - Çokta Deli Oynuyon

9. Bahçe Duvarından Aştım

10. Sallada Gitsin Ankaralı

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?