Dilber Evin Barkın Yok mu? Duyduğunuz Anda Oynamaya Başlayacağınız 10 Ankara Ezgisi!
Dilber Evin Barkın Yok mu? Duyduğunuz Anda Oynamaya Başlayacağınız 10 Ankara Ezgisi!
Duyduğunuz anda oynama isteğinizi bastıramayacağınız 10 Ankara ezgisi bu içerikte!
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1. Dilber Evin Barkın Yok Mu?
2. Erkal Sonel - Ben Yola Gelmem (İnci Taneleri)
3. Cengiz İmren - Hele Bakın Kim Gelmiş (Official Video)
4. Armağan Arslan - Ankara Yollarında
5. Samet Burak Ay - Keyfimiz Elllere Dert Oldu (Akustik Performans)
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6. SAMET DURUKAN - YANSIN ANKARA [Bor Prodüksiyon] (Bir Kara Gözlüye Vurgunum Ankara Tiktok)
7. Atım Arap
8. Ankaralı Yasemin - Çokta Deli Oynuyon
9. Bahçe Duvarından Aştım
10. Sallada Gitsin Ankaralı
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