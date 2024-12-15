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Dikkat Testi: Bu Şarkıcıları Yüzlerinin Sadece Bir Kısmından Tanıyabilecek misin?

etiket Dikkat Testi: Bu Şarkıcıları Yüzlerinin Sadece Bir Kısmından Tanıyabilecek misin?

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
15.12.2024 - 21:25

Şarkıcıları şıp diye tanıyabilirsin ama onları yüzlerinin bir kısmında tanıyabilecek misin?

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Ma Belle
Ma Belle
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