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Temizlik Alışkanlıklarına Göre Hangi Çizgi Film Karakterisin?

etiket Temizlik Alışkanlıklarına Göre Hangi Çizgi Film Karakterisin?

Ceren Özer
Ceren Özer - Onedio Editörü
03.11.2026 - 14:20
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Evde temizlik yaparken her şeyi milimetrik şekilde düzenleyenlerden misin, yoksa 'Biraz dağınık ama ben böyle mutluyum' diyenlerden mi?

Temizlik konusunda hepimizin kendine has yöntemleri var. Peki senin alışkanlıkların bir çizgi film karakterine dönüşseydi hangisi olurdu?

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1. Sabah uyandın, odana şöyle bir baktın. Karşındaki manzara hangisi?

2. Yerde küçücük bir kırıntı gördün. Ne yaparsın?

3. Koltuğun üzerinde kıyafet bırakmak senin için normal mi?

4. Arkadaşın "10 dakika sonra sendeyim" diye mesaj attı. Ev ne durumda?

5. Bulaşık makinesini boşaltman gerekiyor. Ne kadar beklersin?

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6. Bir eşyanı ararken odanın her yerini dağıtıyor musun?

7. Son soru: Temizlik senin için daha çok hangisi?

8. Telefonunda "temizlik günü" diye bir gün belirlediğin oldu mu?

Sen tam bir SüngerBob'sun!

Temizlik konusunda enerjin hiç bitmiyor. Bir yer kirlenince 'Sonra yaparım' demek yerine hemen harekete geçiyorsun. Üstelik senin için temizlik sadece ortalığı toplamak değil; müzik açıp, keyfini çıkararak yapmak da işin bir parçası. Etrafındakiler senin bu enerjine bazen yetişemese de ortaya çıkan tertemiz ev herkesi mutlu ediyor.

Sen tam bir Elsa'sın!

Senin için düzen, huzurun gizli anahtarı. Eşyaların nerede olduğunu bilmek, odanın toplu olması ve evin ferah görünmesi seni gerçekten rahatlatıyor. Bir şeyin yeri değiştiğinde bunu fark etmemen neredeyse imkânsız. Her şeyi dört dörtlük yapmaya çalışsan da bazen kendine biraz fazla yükleniyor olabilirsin. Biraz dağınıklık dünyanın sonu değil!

Sen tam bir Jerry'sin!

Senin temizlik anlayışın biraz strateji işi. Her şeyi aynı anda yapmaya çalışmak yerine gerçekten gözüne batan yerleri hallediyorsun. Dağınıklık konusunda da o kadar takıntılı değilsin; sonuçta hayat sadece temizlikten ibaret değil. Ama biri 'Misafir geliyorum' dediği anda o evin nasıl bir anda toparlandığını sen bile açıklayamıyorsun.

Sen tam bir Snoopy'sin!

Temizlik konusunda fazla kasılmıyorsun. Evin biraz dağınık olabilir, masanın üzerinde birkaç eşya kalabilir, koltuğun üzerinde bir kıyafet durabilir... Ne olmuş yani? Senin için önemli olan evde kendini rahat hissetmek. Temizlik gerektiğinde yapıyorsun ama bütün gününü bunun için harcamaya da hiç niyetin yok. Kısacası: düzen güzel ama huzur daha güzel.

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Ceren Özer
Ceren Özer
Onedio Editörü
Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
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