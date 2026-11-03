Temizlik Alışkanlıklarına Göre Hangi Çizgi Film Karakterisin?

Evde temizlik yaparken her şeyi milimetrik şekilde düzenleyenlerden misin, yoksa 'Biraz dağınık ama ben böyle mutluyum' diyenlerden mi?

Temizlik konusunda hepimizin kendine has yöntemleri var. Peki senin alışkanlıkların bir çizgi film karakterine dönüşseydi hangisi olurdu?