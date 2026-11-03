Temizlik Alışkanlıklarına Göre Hangi Çizgi Film Karakterisin?
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Evde temizlik yaparken her şeyi milimetrik şekilde düzenleyenlerden misin, yoksa 'Biraz dağınık ama ben böyle mutluyum' diyenlerden mi?
Temizlik konusunda hepimizin kendine has yöntemleri var. Peki senin alışkanlıkların bir çizgi film karakterine dönüşseydi hangisi olurdu?
1. Sabah uyandın, odana şöyle bir baktın. Karşındaki manzara hangisi?
2. Yerde küçücük bir kırıntı gördün. Ne yaparsın?
3. Koltuğun üzerinde kıyafet bırakmak senin için normal mi?
4. Arkadaşın "10 dakika sonra sendeyim" diye mesaj attı. Ev ne durumda?
5. Bulaşık makinesini boşaltman gerekiyor. Ne kadar beklersin?
6. Bir eşyanı ararken odanın her yerini dağıtıyor musun?
7. Son soru: Temizlik senin için daha çok hangisi?
8. Telefonunda "temizlik günü" diye bir gün belirlediğin oldu mu?
Sen tam bir SüngerBob'sun!
Sen tam bir Elsa'sın!
Sen tam bir Jerry'sin!
Sen tam bir Snoopy'sin!
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Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
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