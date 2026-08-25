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Dikey Süpürgenizin Performansını ve Ömrünü Uzatmak İçin Bilmeniz Gerekenler

etiket Dikey Süpürgenizin Performansını ve Ömrünü Uzatmak İçin Bilmeniz Gerekenler

Nida Ataman
Nida Ataman - Onedio Üyesi
25.08.2026 - 14:01
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Ev temizliğinde devrim yaratan dikey süpürgeler en büyük yardımcımız. Ancak yüksek emiş gücünü ilk günkü gibi korumak ve yatırımınızı uzun yıllar güvenceye almak doğru bakım rutininden geçiyor. İşte dikey süpürgenizin ömrünü uzatacak altın değerindeki ipuçları:

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Toz haznesini asla tamamen doldurmayın.

Süpürgenizin haznesini 'iyice dolsun, öyle boşaltırım' diyerek sınırına kadar zorlamayın. Ağzına kadar dolan toz haznesi, cihazın içindeki hava akışını ciddi şekilde keser ve motorun aşırı ısınmasına yol açar. Bu durum zamanla motor ömrünü kısaltırken emiş gücünü de gözle görülür şekilde düşürür. Hazne kapasitesi %80 seviyesine ulaştığında temizliği durdurup içini hemen boşaltmayı alışkanlık haline getirmelisiniz.

Islak ve kuru hazneleri birbirinden ayırın.

Islak ve kuru hazneleri birbirinden ayırın.

Klasik dikey süpürgelerle yerdeki ıslak bir pisliği veya dökülen sıvıları çekmeye çalışmak motorun anında yanmasına sebep olur. Toz için üretilen motorlar neme maruz kaldığında geri dönüşü olmayan arızalar meydana gelir. İşte bu noktada Philips AquaTrio 9000 Serisi ezberleri tamamen bozuyor. Cihazın özel çift su haznesi sistemi, kirli suyu ve katı pislikleri anında ayrı bir bölmeye hapsederek motoru %100 koruma altına alıyor.

Filtreleri düzenli yıkayıp tamamen kurutun.

Dikey süpürgelerin kalbi filtreleridir ve mikroskobik tozlar bu gözenekleri zamanla tamamen tıkar. Filtrelerinizi ayda en az bir kez ılık suyla yıkayarak motorun rahat nefes almasını sağlamalısınız. Ancak en kritik nokta, yıkanan filtreyi cihazın içine asla nemli şekilde geri takmamaktır. Nemli filtreler hem motora su kaçırır hem de süpürgenin içinde zamanla çok kötü bir koku oluşmasına neden olur.

Rulo fırçaya dolanan saçları düzenli kesin.

Rulo fırçaya dolanan saçları düzenli kesin.

Halıda ve sert zeminde dönerek temizlik yapan başlıklar, zamanla saç ve iplik yumağına dönüşür. Fırçanın etrafına sıkıca sarılan bu kıllar, başlığın içindeki küçük motorun dönmesini zorlaştırır ve bataryayı hızla tüketir. Haftada bir kez rulo fırçayı yerinden çıkarıp bir makas yardımıyla bu iplikleri keserek temizlemeniz gerekir. Böylece fırça motoru zorlanmaz ve ilk günkü dönme hızını korur.

Paspas fırçalarının temizliğini ihmal etmeyin.

Paspas fırçalarının temizliğini ihmal etmeyin.

Hem ıslak hem kuru temizlik yapan cihazlarda en büyük dert, iş bittikten sonra o ıslak fırçaları elle temizleme eziyetidir. Kirli kalan paspas fırçaları bakteri üretir ve bir sonraki temizlikte eve kötü kokular yayılmasına neden olur. Philips AquaTrio kullananlar ise bu zahmetli aşamayı hiç düşünmüyor. Süpürgeyi şarj istasyonuna oturtup düğmesine bastığınızda, cihaz sadece 4 dakika içinde kendi fırçalarını otomatik olarak yıkayıp temizliyor.

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Bataryayı asla tamamen sıfırlamayın.

Kablosuz süpürgelerin en hassas ve maliyetli parçası şüphesiz içindeki lityum iyon bataryalarıdır. Süpürgenizin şarjını sürekli %0'a getirmek ve cihaz kapanana kadar zorlamak pil hücrelerinin ömrünü hızla tüketir. Pil seviyesi %20 seviyelerine düştüğünde temizliğe ara verip cihazı şarja takmayı kural haline getirmelisiniz. Bu basit alışkanlık, bataryanızın kullanım ömrünü yıllarca maksimumda tutacak.

Sürekli şarjda bırakmaktan kaçının.

Sürekli şarjda bırakmaktan kaçının.

Süpürgeniz %100 doluluk oranına ulaştıktan sonra günlerce prizde takılı kalması batarya sağlığı için ideal değildir. Sürekli yüksek voltaja maruz kalmak, zamanla pilin kapasitesini düşürür ve 'erken şarj bitmesi' sorununu doğurur. Philips AquaTrio, 45 dakikaya varan kesintisiz çalışma süresiyle tüm evi tek seferde temizlemenize imkan tanır. Üstelik akıllı şarj yönetimi sayesinde batarya tam dolduğunda akımı dengeler.

Boru içi hava yolunu kontrol edin.

Bazen süpürgenizin motoru sapasağlam olsa bile çekiş gücü aniden neredeyse sıfıra düşebilir. Bunun sebebi genellikle borunun içine veya mafsal kısımlarına kaçan bozuk para, oyuncak parçası ya da büyük bir kağıt mendildir. Belirli aralıklarla süpürgenin borusunu ışığa tutarak içinde bir tıkanıklık olup olmadığını gözle kontrol etmelisiniz. Hava yolunu açık tutmak, motorun boş yere zorlanıp yıpranmasını doğrudan engeller.

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Nida Ataman
Nida Ataman
Onedio Üyesi
İç Mimarlık Bölümü mezunuyum. Sürdürülebilir tasarım üzerine yaptığım projeler sırasında içerik üretmeye başladım. Bu süreçte sürdürülebilir malzemelerle ilgili çeşitli çalışmalar, blog yazıları ve sosyal medya içerikleri hazırladım. Artan içerik ilgimle birlikte yolum Onedio ile kesişti. 2024’ten beri birçok kategoride, dijital dünyanın nabzını tutan liste ve test içerikleri üretiyorum.
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