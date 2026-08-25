Dikey Süpürgenizin Performansını ve Ömrünü Uzatmak İçin Bilmeniz Gerekenler

Dikey süpürgelerin kalbi filtreleridir ve mikroskobik tozlar bu gözenekleri zamanla tamamen tıkar. Filtrelerinizi ayda en az bir kez ılık suyla yıkayarak motorun rahat nefes almasını sağlamalısınız. Ancak en kritik nokta, yıkanan filtreyi cihazın içine asla nemli şekilde geri takmamaktır. Nemli filtreler hem motora su kaçırır hem de süpürgenin içinde zamanla çok kötü bir koku oluşmasına neden olur.