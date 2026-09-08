Dikenli Şifa Deposunun Zamanı Geldi: Kışın Evlerden Eksik Olmuyor
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Yozgat'ın Saraykent ilçesinde kuşburnu, kış hazırlıklarının merkezine oturdu. Dikenli dallar arasında zahmetle toplanan meyveler çaya ve marmelata dönüşüyor. Kuşburnu, yüksek C vitamini ve antioksidan içeriği sayesinde bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Özellikle kış aylarında sıklıkla tüketilen kuşburnu, doğada kendiliğinden yetişiyor.
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Kuşburnu, dikenli dallar arasından tek tek toplanıyor.
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Kış boyunca kullanılıyor.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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