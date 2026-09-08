article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Dikenli Şifa Deposunun Zamanı Geldi: Kışın Evlerden Eksik Olmuyor

Dikenli Şifa Deposunun Zamanı Geldi: Kışın Evlerden Eksik Olmuyor

Yozgat
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
08.09.2026 - 17:26
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Yozgat'ın Saraykent ilçesinde kuşburnu, kış hazırlıklarının merkezine oturdu. Dikenli dallar arasında zahmetle toplanan meyveler çaya ve marmelata dönüşüyor. Kuşburnu, yüksek C vitamini ve antioksidan içeriği sayesinde bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Özellikle kış aylarında sıklıkla tüketilen kuşburnu, doğada kendiliğinden yetişiyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kuşburnu, dikenli dallar arasından tek tek toplanıyor.

Kuşburnu, dikenli dallar arasından tek tek toplanıyor.

Yozgat'ta yaşayan Fatma Büyükata, kuşburnu toplamaya her sene gittiklerini söylüyor. 'Toplaması çok zahmetli, hep dikenli. Ama yemesi güzel oluyor.' diyen Büyükata, toplanan meyvelerin çay, marmelat ve yöresel ‘acılı aş’ yapımında kullanıldığını belirtiyor. 

Büyükata ' 'Kuşburnu topluyoruz burada. Marmelat yapıyoruz, çayını yapıyoruz, eskilerden gelen acılı aş derler, onu yaparız. Çay ve marmelat yaparız. Bu taraflara gezmeye, pikniğe geliriz. Kuşburnunun burada olduğunu bildiğimiz için gördük, geldik. Vitamininin olduğunu biliyoruz. Bütün hastalıklara iyi gelir. C vitamini var.' diyor.

Kış boyunca kullanılıyor.

Kış boyunca kullanılıyor.

Büyükata'ya göre bu meyve neredeyse her hastalığa iyi geliyor. 'Vitamininin olduğunu biliyoruz' diyen vatandaş 'Ellerimize dikenleri geldi, toplaması zor ama yemesi güzel oluyor. Kışın sobanın üzerine koyarız. Çayını demler öyle içeriz. Evin içinde çok güzel kokusu olur. Odaya girdiğimizde kışın havasını alırız. Kışın geldiğini biliriz.' diyerek kuşburnunun bölgedeki önemini gözler önüne seriyor. 

Kuşburnu, yüksek C vitaminin yanında, eklem ağrılarını ve iltihabı azaltmaya yardımcı olur, kolesterolü ve kan basıncını düşürerek kalp hastalıkları riskini azaltabilir. Ayrıca kolajen üretimini destekler ve hücre sağlığını korur.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın