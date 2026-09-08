Dikenli Şifa Deposunun Zamanı Geldi: Kışın Evlerden Eksik Olmuyor

Yozgat'ta yaşayan Fatma Büyükata, kuşburnu toplamaya her sene gittiklerini söylüyor. 'Toplaması çok zahmetli, hep dikenli. Ama yemesi güzel oluyor.' diyen Büyükata, toplanan meyvelerin çay, marmelat ve yöresel ‘acılı aş’ yapımında kullanıldığını belirtiyor.

Büyükata ' 'Kuşburnu topluyoruz burada. Marmelat yapıyoruz, çayını yapıyoruz, eskilerden gelen acılı aş derler, onu yaparız. Çay ve marmelat yaparız. Bu taraflara gezmeye, pikniğe geliriz. Kuşburnunun burada olduğunu bildiğimiz için gördük, geldik. Vitamininin olduğunu biliyoruz. Bütün hastalıklara iyi gelir. C vitamini var.' diyor.