Dile Kolay, 114 Yaşında: Dünyanın Yaşayan En Yaşlı Erkeğinden Yeni Rekor!
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Brezilyalı João Marinho Neto, çoğumuzun hayal etmekte bile zorlanacağı bir yaşa ulaştı. Dünyanın yaşayan en yaşlı erkeği unvanını taşıyan Neto, 5 Ekim'de 114. yaşını kutladı. 1912 yılında dünyaya gelen Neto'nun doğum gününde oldukça tatlı bir tesadüf de ortaya çıktı. Dünyanın yaşayan en yaşlı ikinci erkeği Ken Weeks, aynı gün 113 yaşına bastı. Tam bir yıl arayla aynı tarihte doğan ikili, binlerce kilometre uzaktan birbirlerine doğum günü mesajları göndererek bu özel günü kutladı.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Tam 114 yıl... 1912 yılında dünyaya gelen João Marinho Neto, bugün dünyanın yaşayan en yaşlı erkeği unvanını taşıyor.
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João'nun 114. doğum gününü daha da ilginç hale getiren ise dünyanın diğer ucunda aynı gün başka bir doğum günü kutlamasının yapılmasıydı.
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Kültürden yaşama, ilgimi çeken ne varsa peşine düşüp araştırıyorum. İnternette karşıma çıkan ilginç hikayeleri, izlemeye değer videoları ve gündemin gözden kaçan detaylarını kurcalamayı seviyorum.
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