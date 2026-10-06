Dile Kolay, 114 Yaşında: Dünyanın Yaşayan En Yaşlı Erkeğinden Yeni Rekor!

5 Ekim 1912'de Brezilya'nın Ceará eyaletinde dünyaya gelen João'nun hikâyesi, oldukça mütevazı koşullarda başladı. Çiftçi bir ailenin çocuğu olan João, henüz dört yaşındayken babasına tarlada yardım etmeye başladı. Hayvanlarla ilgilendi, meyve topladı ve yaşamının büyük bölümünü kırsalda çalışarak geçirdi. Yıllar içerisinde kendi ailesini kuran João'nun yedi çocuğu oldu. Bugün altı çocuğunun yanı sıra 22 torunu, 15 torununun çocuğu ve üç torununun torunuyla oldukça kalabalık bir ailesi var. Yani 114 yıllık yaşamı boyunca ailesinin tam beş kuşağına tanıklık etti.

João Marinho Neto, 25 Kasım 2024'te İngiliz John Tinniswood'un 112 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından dünyanın yaşayan en yaşlı erkeği olarak Guinness Dünya Rekorları tarafından doğrulandı. Şimdi ise 114. yaşına ulaşarak yeni bir kilometre taşını daha geride bıraktı. Guinness'e göre João, yaşı doğrulanmış erkekler arasında tarihte 114 yaşına ulaşmayı başaran dokuzuncu kişi oldu. Bir düşünün...

João doğduğunda Birinci Dünya Savaşı henüz başlamamıştı. Televizyon günlük hayatın bir parçası değildi, insanlık Ay'a ayak basmamıştı, internet ve akıllı telefonların ortaya çıkmasına ise daha onlarca yıl vardı. João tüm bunların gerçekleştiği bir asırdan uzun süreyi bizzat yaşadı.

Üstelik kendisine uzun yaşamının sırrı sorulduğunda herhangi bir mucizevi yiyecekten veya özel formülden söz etmiyor. João'ya göre uzun yaşamın önemli parçalarından biri, iyi insanlarla çevrili olmak ve sevdiklerini yakınında tutmak.