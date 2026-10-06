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Dile Kolay, 114 Yaşında: Dünyanın Yaşayan En Yaşlı Erkeğinden Yeni Rekor!

Dile Kolay, 114 Yaşında: Dünyanın Yaşayan En Yaşlı Erkeğinden Yeni Rekor!

Selin Hasekioğlu
Selin Hasekioğlu - Magazin ve TV Editörü
06.10.2026 - 20:20
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Brezilyalı João Marinho Neto, çoğumuzun hayal etmekte bile zorlanacağı bir yaşa ulaştı. Dünyanın yaşayan en yaşlı erkeği unvanını taşıyan Neto, 5 Ekim'de 114. yaşını kutladı. 1912 yılında dünyaya gelen Neto'nun doğum gününde oldukça tatlı bir tesadüf de ortaya çıktı. Dünyanın yaşayan en yaşlı ikinci erkeği Ken Weeks, aynı gün 113 yaşına bastı. Tam bir yıl arayla aynı tarihte doğan ikili, binlerce kilometre uzaktan birbirlerine doğum günü mesajları göndererek bu özel günü kutladı.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Tam 114 yıl... 1912 yılında dünyaya gelen João Marinho Neto, bugün dünyanın yaşayan en yaşlı erkeği unvanını taşıyor.

Tam 114 yıl... 1912 yılında dünyaya gelen João Marinho Neto, bugün dünyanın yaşayan en yaşlı erkeği unvanını taşıyor.

5 Ekim 1912'de Brezilya'nın Ceará eyaletinde dünyaya gelen João'nun hikâyesi, oldukça mütevazı koşullarda başladı. Çiftçi bir ailenin çocuğu olan João, henüz dört yaşındayken babasına tarlada yardım etmeye başladı. Hayvanlarla ilgilendi, meyve topladı ve yaşamının büyük bölümünü kırsalda çalışarak geçirdi. Yıllar içerisinde kendi ailesini kuran João'nun yedi çocuğu oldu. Bugün altı çocuğunun yanı sıra 22 torunu, 15 torununun çocuğu ve üç torununun torunuyla oldukça kalabalık bir ailesi var. Yani 114 yıllık yaşamı boyunca ailesinin tam beş kuşağına tanıklık etti.

João Marinho Neto, 25 Kasım 2024'te İngiliz John Tinniswood'un 112 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından dünyanın yaşayan en yaşlı erkeği olarak Guinness Dünya Rekorları tarafından doğrulandı. Şimdi ise 114. yaşına ulaşarak yeni bir kilometre taşını daha geride bıraktı. Guinness'e göre João, yaşı doğrulanmış erkekler arasında tarihte 114 yaşına ulaşmayı başaran dokuzuncu kişi oldu. Bir düşünün...

João doğduğunda Birinci Dünya Savaşı henüz başlamamıştı. Televizyon günlük hayatın bir parçası değildi, insanlık Ay'a ayak basmamıştı, internet ve akıllı telefonların ortaya çıkmasına ise daha onlarca yıl vardı. João tüm bunların gerçekleştiği bir asırdan uzun süreyi bizzat yaşadı.

Üstelik kendisine uzun yaşamının sırrı sorulduğunda herhangi bir mucizevi yiyecekten veya özel formülden söz etmiyor. João'ya göre uzun yaşamın önemli parçalarından biri, iyi insanlarla çevrili olmak ve sevdiklerini yakınında tutmak.

João'nun 114. doğum gününü daha da ilginç hale getiren ise dünyanın diğer ucunda aynı gün başka bir doğum günü kutlamasının yapılmasıydı.

João'nun 114. doğum gününü daha da ilginç hale getiren ise dünyanın diğer ucunda aynı gün başka bir doğum günü kutlamasının yapılmasıydı.

Avustralya'da yaşayan Ken Weeks, 5 Ekim 1913 doğumlu. Yani João'dan tam bir yıl sonra, aynı gün dünyaya geldi. Bugün 113 yaşında olan Ken, dünyanın yaşayan en yaşlı ikinci erkeği unvanını taşıyor. Böylece dünyada şu anda hayatta olan en yaşlı iki erkek, binlerce kilometre uzakta yaşamalarına rağmen doğum günlerini aynı tarihte kutluyor.

İkilinin bu yılki doğum günlerinde ise oldukça tatlı bir ilk yaşandı. João, Brezilya'dan Ken için hazırlanan doğum günü mesajıyla poz verirken Ken de Avustralya'dan João'nun 114. yaşını kutladı. İki isim böylece dünyanın farklı uçlarından birbirlerine doğum günü dileklerini iletti. Guinness Dünya Rekorları da ikilinin karşılıklı kutlamasını özel bir haberle duyurdu.

Ken Weeks de ilerleyen yaşına rağmen mümkün olduğunca aktif ve bağımsız bir hayat sürdürmeye devam ediyor. Avustralya basınına göre kaldığı bakım merkezinde günlük işlerinin bir bölümünü kendisi yapıyor, hareketliliğini korumaya çalışıyor ve egzersizlerini sürdürüyor. 113. yaşını ise klasik bir otomobille çıktığı özel bir gezintiyle kutladı. Biri Brezilya'da, diğeri Avustralya'da...

João 114, Ken ise 113 yaşında. Bugün hayatta olan erkekler arasında onlardan daha yaşlı kimse yok. Üstelik ikisinin doğum tarihi de 5 Ekim.

Birbirlerinden tam bir yıl arayla dünyaya gelen dünyanın en yaşlı iki erkeğinin, 113 yıl sonra birbirlerine “İyi ki doğdun” demesi ise bu rekorların arasındaki en tatlı ayrıntı olabilir.

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Selin Hasekioğlu
Selin Hasekioğlu
Magazin ve TV Editörü
Kültürden yaşama, ilgimi çeken ne varsa peşine düşüp araştırıyorum. İnternette karşıma çıkan ilginç hikayeleri, izlemeye değer videoları ve gündemin gözden kaçan detaylarını kurcalamayı seviyorum.
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