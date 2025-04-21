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Didem Soydan Kimdir? Boykot Paylaşımlarıyla Dikkat Çeken Didem Soydan Kaç Yaşında, Aslen Nereli?

Didem Soydan Kimdir? Boykot Paylaşımlarıyla Dikkat Çeken Didem Soydan Kaç Yaşında, Aslen Nereli?

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
21.04.2025 - 08:01

Modellikte uluslararası başarılara imza atmış, özellikle de son zamanlarda yaptığı 'boykot' paylaşımlarıyla dikkat çeken Didem Soydan hakkında merak edilenleri derledik. Peki Didem Soydan kimdir, hangi projelerde yer aldı, özel hayatıyla neden gündemde? Didem Soydan kaç yaşında ve aslen nereli? Sizleri içeriğimize alalım.

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Didem Soydan Kimdir?

Didem Soydan Kimdir?

Hayatımıza seneler önce giren, girdiği gibi de dikkat çeken Didem Soydan, uluslararası başarılara imza atmış bir modeldir. 

Didem Soydan, lise eğitimini tamamlamış ancak üniversite eğitimini yarıda bırakmıştır. Kendisi, üniversiteyi bitirmediğini ve bu durumun ailesiyle arasında büyük bir sorun yarattığını ifade etmiştir. Ancak zamanla ailesi, onun mesleğini tutkuyla yaptığını anlayarak desteklemiştir.

Üniversite yıllarında, İstanbul'da bir Diesel mağazasında çalışırken modacı Ümit Ünal tarafından keşfedilmiş ve bu sayede modellik kariyerine adım atmıştır. ​

Didem Soydan Kaç Yaşında?

Didem Soydan Kaç Yaşında?

3 Nisan 1984 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Didem Soydan, 2025 itibarıyla 41 yaşındadır. Koç burcu olan Didem Soydan, 1.76 metre boyunda ve yaklaşık 54 kilogram ağırlığındadır. 

Modellik kariyerinde, 34-36 beden arasında değişen ölçüleriyle podyumlarda yer almıştır. Çekim dönemlerinde 34 bedene düşerken, normal zamanlarda 36 bedene geri döndüğünü belirtmiştir.

Didem Soydan Aslen Nereli?

Didem Soydan Aslen Nereli?

Didem Soydan, İstanbul doğumlu olsa da kökeni Balkanlara dayanmaktadır. Anne tarafından Bulgaristan ve Yunanistan göçmeni, baba tarafından ise Arnavutluk kökenli bir aileye mensup olduğu bilinmektedir. Ailesinin farklı kültürel kökenlere sahip olması, Soydan’ın dünyaya ve sanata bakışını şekillendirmiştir. Bu çok kültürlü yapı, hem fiziksel görünümüne hem de duruşuna farklı bir hava katmıştır. 

Ayrıca kendisinin bir de kız kardeşi vardır. Kardeşi, mütercim tercümanlık eğitimi almış ve İspanya'da engellilerle çalışmaktadır.

Didem Soydan'ın Kariyer Başlangıcı

Didem Soydan'ın Kariyer Başlangıcı

Didem Soydan, üniversite yıllarında İstanbul'da bir Diesel mağazasında çalışırken, ünlü modacı Ümit Ünal tarafından keşfedilmiştir. Bu keşif, onun modellik kariyerine adım atmasını sağlamıştır. İlk olarak Ünal'ın düzenlediği La Russie defilesinde podyuma çıkarak moda dünyasına giriş yapmıştır. ​

Modellik kariyerinde hızla yükselen Soydan, Türkiye'nin önde gelen moda tasarımcılarıyla çalışmıştır. İstanbul Fashion Week gibi önemli etkinliklerde defilelere katılmış ve tasarımcıların en çok tercih ettiği modeller arasında yer almıştır. 

Ayrıca, 2014 yılında İtalya'nın Verona kentinde düzenlenen Uluslararası Calzedonia Summer Show'da podyuma çıkan ilk Türk model olmuştur. ​

2012 yılında oyunculuğa adım atan Didem Soydan'ın ekranlardaki iki dizisi 'Uçurum'dur.

Didem Soydan'ın Özel Hayatı

Didem Soydan'ın Özel Hayatı

Didem Soydan, özel hayatıyla da sıkça gündeme gelmiş bir isim olmuştur. Modellik kariyerinin ilk yıllarında, aynı mağazada çalıştığı stil danışmanı Umut Eker’le bir dönem romantik bir ilişki yaşamıştır. Bu ilişki zamanla dostluğa evrilmiş, ikili uzun yıllar boyunca hem arkadaşlıklarını hem de iş birliklerini sürdürmüştür. 

Daha sonra müzisyen Can Bonomo ile yaşadığı ilişkiyle dikkat çekmiştir; bu birliktelik evlilik aşamasına kadar gelmiş, ancak sonlanmıştır. Soydan, yıllar sonra yaptığı bir açıklamayla hâlâ aşık olduğu kişiden bahsetmiş, bu açıklama kamuoyunda yeniden Can Bonomo iddialarını gündeme taşımıştır. 

2020 yılında oyuncu Burak Deniz’le yaşadığı ilişki magazin dünyasında sıkça konuşulmuş, bu ilişki inişli çıkışlı bir seyir izlemiştir. 

Soydan'ın bir dönem fotoğrafçı Erdi Erdoğan’la da beraberlik yaşadığı bilinmektedir. Özel hayatında yaşadığı ilişkileri genellikle göz önünde yaşamayı tercih etmeyen Soydan, eski partnerleriyle arkadaş kalabilmeyi ustalıkla başaran isimlerden olmuştur.

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Didem Soydan'ın Öne Çıkan Açıklamaları

Didem Soydan'ın Öne Çıkan Açıklamaları

  • 'Aşık olduğum kişi hâlâ aynı kişi. İsmini veremem çünkü kendisinin ailesi var.'

  • 'Oyunculuk yeteneğim olmadığını düşünüyorum. İnsanlar zaten yeterince kötüsüne maruz kalıyor, ben işimde iyi olmaya çalışıyorum.'

  • 'Flörtlerimin yaş aralığı geniş: Aralarında 85'li de var 2003'lü de.'

  • 'Benim için erkekler ikiye ayrılır: Yatmak istediklerim ve ilişki yaşamak istediklerim.'

  • 'Hiçbir zaman çocuk sahibi olmak istemediğim için ilişkilerim de uzun sürmedi.'

  • 'Kadını itibarsızlaştırmakta uzmanlaşmış kişiler tarafından sözlü şiddete maruz kaldım. Moda dergilerinin sessiz kalması üzerine, yıllardır o dergilerle çalışmamayı tercih ettim.' 

  • 'Boykot, doğru, kararlı ve disiplinli bir şekilde yapıldığında muazzam bir güçtür. Korkmayın, çünkü biz zaten uzun süredir sistematik boykotlara maruz kalıyoruz.'

  • “Türkiye’de top model tanımı yapılırken orada adımın geçmesi, yıllarca tek başıma verdiğim emeğin karşılığı olmuştur. Bulunduğum noktaya hiçbir zaman şansla değil, çalışmayla geldiğime inanırım.”

  • “Türkiye’de modellik sistemi başlı başına bir dirençtir. Modellik yaparken verdiğim her poz, aslında sistemle bir hesaplaşma olmuştur.”

Didem Soydan'ın Yer Aldığı Diziler

Didem Soydan'ın Yer Aldığı Diziler

  • Uçurum (2012) - Nehir

  • Güzel Çirkin (2013) - Selin

  • Aramızda Kalsın (2013) - Sedef

  • Aşk Yeniden (2015) - İrem Şincan

Didem Soydan'ın Yer Aldığı Filmler

Didem Soydan'ın Yer Aldığı Filmler

  • Bir Hikayem Var (2012) - Nehir

  • Mutlak Adalet (2014) - Memur

Ayrıca yer aldığı müzik klipleri de şu şekildedir;

Didem Soydan'ın Güncel Projeleri

Didem Soydan'ın Güncel Projeleri

2017 yılında stil danışmanı Umut Eker ile birlikte 'Hole Academie' adlı markayı kurmuştur. Marka, özgün tasarımlarıyla dikkat çekmiştir. Kendi markası için hazırladığı yeni kreasyonları tanıtmak üzere düzenli olarak objektif karşısına geçmektedir.

2025 yılında İzmir Fashion Week'te podyuma çıkarak muhteşem bir performans sergilemiştir. Bu özel deneyimiyle podyumu ne kadar özlediğini dile getirmiştir. ​

Yine 2025 yılında Londra merkezli Türk plaj giyim markası Moeva ile iş birliği yapmıştır. Markanın yeni koleksiyonunun tanıtımı için iddialı pozlar vermiştir. ​

Didem Soydan'ın Ödülleri

Didem Soydan'ın Ödülleri

En Güzel Göz Ödülü – Watsons Türkiye Güzellik ve Kişisel Bakım Ödülleri (2022) 

Didem Soydan, 15 Haziran 2022'de Swissôtel The Bosphorus – İstanbul'da düzenlenen 8. Watsons Güzellik ve Kişisel Bakım Ödülleri'nde 'En Güzel Göz' ödülüne layık görülmüştür.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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