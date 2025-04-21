Didem Soydan Kimdir? Boykot Paylaşımlarıyla Dikkat Çeken Didem Soydan Kaç Yaşında, Aslen Nereli?

Hayatımıza seneler önce giren, girdiği gibi de dikkat çeken Didem Soydan, uluslararası başarılara imza atmış bir modeldir.

Didem Soydan, lise eğitimini tamamlamış ancak üniversite eğitimini yarıda bırakmıştır. Kendisi, üniversiteyi bitirmediğini ve bu durumun ailesiyle arasında büyük bir sorun yarattığını ifade etmiştir. Ancak zamanla ailesi, onun mesleğini tutkuyla yaptığını anlayarak desteklemiştir.

Üniversite yıllarında, İstanbul'da bir Diesel mağazasında çalışırken modacı Ümit Ünal tarafından keşfedilmiş ve bu sayede modellik kariyerine adım atmıştır. ​