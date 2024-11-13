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Ders Çalışırken Arkada Çalmasını İsteyebileceğiniz 13 Şarkı

etiket Ders Çalışırken Arkada Çalmasını İsteyebileceğiniz 13 Şarkı

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
13.11.2024 - 12:31

Ders yaparken arkada müzik çalması insanın daha iyi odaklanmasını sağlayabiliyor. Hele ki matematik problemlerinin olduğu bir dersse müzik dinlemek çok daha keyifli oluyor!

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1. Billie Eilish - idontwannabeyouanymore

2. Beach House - Space Song

3. The Neighbourhood - You Get Me So High

4. Bôa - Duvet

5. Clairo - Flamin Hot Cheetos

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6. Taylor Swift - Lover

7. Lana Del Rey - West Coast

8. Harry Styles - Matilda

9. Melanie Martinez - Training Wheels

10. Her's - What Once Was

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11. Conan Gray - Heather

12. The Cranberries - Sunday

13. Ghost - Mary On A Cross

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