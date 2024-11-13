Ders Çalışırken Arkada Çalmasını İsteyebileceğiniz 13 Şarkı
Ders Çalışırken Arkada Çalmasını İsteyebileceğiniz 13 Şarkı
Ders yaparken arkada müzik çalması insanın daha iyi odaklanmasını sağlayabiliyor. Hele ki matematik problemlerinin olduğu bir dersse müzik dinlemek çok daha keyifli oluyor!
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1. Billie Eilish - idontwannabeyouanymore
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2. Beach House - Space Song
3. The Neighbourhood - You Get Me So High
4. Bôa - Duvet
5. Clairo - Flamin Hot Cheetos
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6. Taylor Swift - Lover
7. Lana Del Rey - West Coast
8. Harry Styles - Matilda
9. Melanie Martinez - Training Wheels
10. Her's - What Once Was
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