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Derin ve Duygusal Şarkılarıyla Dikkat Çeken 10 Rationale Şarkısı

etiket Derin ve Duygusal Şarkılarıyla Dikkat Çeken 10 Rationale Şarkısı

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
25.07.2024 - 23:18

Derin ve duygusal şarkılarıyla dikkat çeken 10 Rationale şarkısını bu içerikte sıralıyoruz!

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1. Rationale II Freedom (Lyric video)

2. Rationale II Wash Over Me (Lyric Video)

3. Rationale & TS Graye - Whiskey Regrets (Audio)

4. Rationale - High Hopes (Official Audio)

5. Rationale - Kindred (Official Audio)

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6. Rationale - Explosions (Official Audio)

7. Rationale - One By One (Official Audio)

8. Big Wild - "6's to 9's (feat. Rationale)" | Live at Los Angeles State Historic Park

9. Rationale - Oil & Water (Album Visualiser)

10. Rationale - Tethered

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